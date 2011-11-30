中国近期或上调上网电价 改善火电经营--报载

路透北京11月30日---为改善国内火电全行业经营困难状况,业内人士预期,中国电价上调方案公布窗口期已临近,近期政府或调高上网电价每千瓦时2.5分(0.025元人民币),且可能不局限於非居民用电以及部分省市.

中证网周三报导称,此次电价上调窗口是受通胀压力持续缓解、煤电联动条件具备、电力企业多次申请等多重因素刺激下形成的.今年4月和6月中国两次上调部分企业和省市电价,但并未缓解电力企业的亏损问题.

另据中证报报导称,针对此前媒体报导称发改委可能限制2012年度重点合同煤价格最高涨幅在5%,中国煤炭运销协会相关人士证实,确已拟定上述煤炭产运需衔接新方案,并等待发改委批复.

但报导援引专家指出,该方案会增加煤炭企业经营成本,长远看煤企成本压力会转嫁到电厂身上,强推重点合同煤难兑现"限煤保电"的政策初衷,通过行政命令对北方港口煤价限价可能性不大.

此前花旗集团研究报告分析称,政府在上调电价前对煤价进行干预至关重要.合同煤价谈判通常在12月底或次年1月初开启,而电价提高後往往会引发煤价跟风上涨,冲淡电价调整效果,因此煤价干预是电价上调的重要信号.

中国电力企业联合会此前预计,今冬明春全国最大电力缺口仍将高达3,000-4,000万千瓦.统计局数据显示,火电子行业今年以来各月持续负增长,1-9月实现利润总额104亿元,同比下降50%,其中第三季度利润总额仅17亿元,同比下降58%.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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