中国应设煤电联营协调组织 破解"煤电顶牛"僵局--中电高层

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月4日电---要破解"计划电"和"市场煤"的长期矛盾,中国主要发电商--中国电力(2380.HK)董事长李小琳建议,应加快推进电力体制改革,推进煤电联营,并设立专门的煤电联营的协调组织,破解"煤电顶牛"僵局.
新华社周三援引她的话称,应深化电价体系改革,理顺价格机制,使得发电环节的竞争和经济效应传导到最终的消费端.
"国家宜设立专门的煤电联营的协调组织,破解'煤电顶牛'僵局,引导推进煤电联营、一体化,应加大力度整合煤炭产业,提高央企对煤炭资源的控制力."李小琳称.
她还建议,应积极发展新能源、清洁能源,为电力能源的可持续发展开辟新路;并应尽快制定国家层面的清洁能源技术创新规划,提高核心关键技术的创新力度.
中国"计划电,市场煤"由来已久,因煤价大幅上涨而电价涨幅有限,迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府去年12月起上调电价,这也是年内的第三次上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.
李小琳并指出,当前电力行业面临四大日益凸显的矛盾和问题,包括电力体制改革滞後,导致煤电关系至今尚未理顺,火电连年巨额亏损,严重挫伤了发电企业的积极性,局部地区出现"电荒"危机.
此外,结构性矛盾突出.随着工业化、城镇化进程加快 和消费结构持续升级,能源需求呈刚性增长;同时火电连年巨亏,可持续发展遭遇严峻挑战,以及环境压力日益增大.
据预测,今春全国最大电力缺口将达3,000万-4,000万千瓦,而且区域性、结构性"电荒"有成为常态的趋向.(完)
--发稿 苏丹; 审校 沈燕/张喜良
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