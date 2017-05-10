中国火电集团有必要合并以加速行业去产能--瑞银

路透上海5月10日 - 近日有媒体报导中国大型电力集团之间正筹划合并。瑞银证券公用事业及新能源行业分析师刘帅周三表示，目前中国总的能源基调是压缩火电等过剩产能，鼓励清洁能源发展，火电集团之间的合并将有助于这一基调的顺利落实。

他还指出，核电在中国基础负荷中的比重将进一步提高，未来几年将保持每年新批3-4台核电机组的节奏。估计至2020年前后，中国将在目前集中布署沿海核电站的基础上，重启内陆核电计划。

“合并是非常必要的举措。”他在媒体会上表示，国内火电企业相当分散，光A股市场上就有67家电力上市公司，每一家企业都有各自的装机规划。合并或兼并等整合动作，可以有效压缩企业数量，改变目前行业内各自为政的局面，也有利于整个行业进一步去产能。

近年来国内中央企业间合并已成一种流行趋势，电力行业的整合传言亦流传多日。近日有外媒报导，国内考虑将主要火电和核电企业合并成三家，其中一个方案是神华、中广核和大唐集团合并、华电、国电和中核合并为一家、华能和国电投合并为一家。

刘帅认为，目前而言，核电是一块优质资产，发电利用小时高，流金流稳定，若合并对火电集团有利。未来核电企业若启动内陆核电计划，会涉及在内陆省份选址设厂，在各地建有电厂的火电集团将可以提供一些帮助。

火电企业去年受到煤价上涨、火电利用小时不高等不利因素影响，经营困难，去年第四季甚至出现全行业亏损。在煤价环比回落及电煤长协合同落实后，今年来火电企业的盈利情况正逐步好转，但仍有一些火电企业出现亏损。

他判断，今年火电企业的业绩总体是企稳回升，明年有望业绩反弹，该板块值得看好。

此前受到日本福岛核事故的影响，中国政府近几年暂缓了新建核电项目的审批，直至2015年中广核红沿河核电5号和6号机组获批建设，被外界视为核电审批重启的一个重要标志。他预计，至2020年前，中国每年都将有至少6台核电机组投产，8台机组开工建设。

中国核能行业协会4月底透露，截止3月底，中国共有36台已运营核电机组，在建核电机组20台，在建机组总装机容量为23.11GW。（完）