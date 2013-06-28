中国煤炭巨头下调煤价引恐慌--报载

2005年2月22日在大同拍到的图片。 REUTERS/Reinhard Krause

路透北京6月28日 - 本周煤炭巨头大幅下降煤价引发市场连锁降价反应。中国证券日报周五援引业内人士指出，煤炭产能过剩、进口煤严重冲击内贸煤市场等因素，煤炭价格近期恐仍难有起色。

本周中煤能源(601898.SS)、中国神华(601088.SS)两大巨头率先下调动力煤价格，引发大同煤业(601001.SS)、伊泰B股(900948.SS)跟风降价，同时带动了环渤海动力煤价格指数的“恐慌性”下挫，5,500大卡动力煤成交价5年来首次跌破600大关。

此外，煤炭供应过剩亦拖累煤炭价格。该报导称，虽然国家发改委预计今年迎峰度夏期间，全国电力需求增速虽然会有所提升，但由于煤炭供应过剩，煤价近期仍难有起色。

报导援引中国煤炭工业协会副会长姜智敏的话称，“十一五”以来的7年中，煤炭行业共投资2.27万亿元，形成了巨大的煤炭产能，主要产煤省区经过资源整合和技术改造后的矿井陆续投产，形成了巨大的市场过剩压力。

上述报导并援引中投顾问能源行业研究员任浩宁的话认为，中国煤炭行业面临的产业结构调整才刚刚开始，淘汰落后产能是国家经济结构调整的重心；从国家层面，绝不会把拯救煤企（特别是中小煤企）作为工作重点，未来三五年，大量中小煤企破产倒闭可能在所难免。

与此同时，进口煤的冲击仍不容小觑，进口量依然居于高位运行，严重打击内贸煤市场。

对于煤炭行业眼下的困境，报导最后援引中国煤炭工业协会副会长姜智敏表示，在世界能源需求不断增长的大背景下，煤炭市场未来增长空间仍然很大；但眼下也要承担产能建设大幅超前的后果，并要直面需求增速下降和进口煤冲击带来的挑战。（完）

(发稿 李航; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。