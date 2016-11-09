综述：应对煤价飞涨中国火线保供应 鼓励煤电大户签长约

2011年11月17日，安徽淮北，一名工人站在向电厂运煤的火车车厢上。 REUTERS/Stringer

作者 沈燕/李文科

路透北京11月9日 - 一方面中国坚定化解煤炭钢铁过剩行业产能的决心不动摇，另一方面煤炭价格自今年7月开始一路上涨，尤其随着冬季来临，煤炭价格更是居高不下，不仅扰动着与煤相关行业及煤炭现货，期货价格大幅波动，更扰动着监管层的心。

现实的两难更突现了中国神华集团等四家煤电企业签订的中长期合同具有不同以往的含义。为此中国国家发展改革委员会专门召开新闻发布会，坦称乐见并会推动中国更多的电煤企业签订中长期合同。

“近期煤炭价格上涨使得社会上有人对去产能开始有一些担心，也确实有部分的地区和企业决心有所动摇。可以说，近期的煤炭价格过快上涨，并不能说明去产能已经到位，煤炭去产能的决心不会动摇。”发改委副秘书长许昆林在发布会上称。

他表示，对近期的价格上涨要有清醒认识，这是阶段性需求变化带来的，而且个别投机炒作也起了推波助澜的作用，有非理性的成份，这不是长期的趋势，当前煤炭产能过剩的状况并没有改变。

中国神华集团、中煤集团与华电集团、国家电投集团昨日签订电煤中长期合同，双方锁定资源数量，商定基础价格，后续将参照市场变化相应调整。此次中长期合同确定5,500大卡动力煤基础价为535元人民币/吨，并将于12月开始执行。

而煤炭价格的飞涨也带动相应期货价格一路飞奔。被称为绝代双焦，焦炭期货自今年7月以来上涨133%，创三年半以来新高；焦煤期货自7月以来上涨逾100%，周三更是大幅上涨至逾1,550元，为该该品种有纪录以来新高。

周三环渤海动力煤价格指数607，环比上行14元/吨，继续刷新年内最高纪录，且连续十八期上涨。7月份以来涨幅逾50%。其中24个港口规格品继续保持全部上涨，综合价格涨幅有所收窄。

火爆的商品行情引发监管重拳，中国三大期货交易所周二集体出击，宣布上调动力煤、焦煤、焦炭、玻璃等品种交易手续费，同时上调焦煤、焦炭保证金。郑商所昨日一日连发三份通知，并称要开展资管产品帐户信息报备工作。

郑商所周三再宣布自11日结算时起动力煤期货合约交易保证金标准调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%。

**火线保煤炭供应**

面对此轮煤炭价格飞涨与中国去产能有关的质疑声，发改委近期多次召开的发布会上都作了说明，中国煤炭供大于求的基本面并没有改变。

许昆林表示，当前煤炭产能过剩的状况并没有改变。从近期看，在2014年、2015年连续两年下降的基础上，今年前9个月煤炭消费再次下降2.4%，当前阶段性供求基本平衡，是因为通过严格执法和实施减量化生产，控制了部分产能。

“如果把这一部分产能完全释放出来，很快就会出现供大于求的局面。从长远看，今后一个时期我国能源消费强度将有所回落，煤炭的市场需求很难有增长空间。因此煤炭去产能的决心不会动摇，力度也不能减弱。”许昆林称。

对于如何应对眼下冬季煤炭价格上涨，确保市场充分供应？许昆林指出，中国有充足产能，随时都可以通过有序释放先进产能确保供应；也有运力保障，同时港口存煤已经大幅度回升，环渤海五个港口存煤回升到1,720万吨，比前期低点增长69%，完全处在一个正常的水平；从电厂和供热存煤调度情况看，也都达到了三年的平均水平。

新华社周二晚间报导称，中国10月全国铁路煤炭运量完成1.7亿吨，同比增长6.6%；11月第一周，煤炭运量完成近4,000万吨，同比增长10.2%，增幅进一步扩大。

许昆林提到，为稳定煤炭企业的预期，正在研究要把先进产能的释放期限从原来到今年年底延长到今冬明春供暖期结束，相关文件很快就会印发下去。下一步有关部门还将根据供需形势变化，研究建立先进产能释放的长效机制。

除了确保供应外，重拳打击价格违法违规行为也是发改委近期的查处重点。为此发改委将已派出了调研组到相关企业进行调查，目前调查工作还在进行当中。

发改发价格司副司长张满英指出，当前煤炭市场运行还不够规范，一些市场主体契约意识不强，还有一些市场主体借机进行囤积和炒作，还有一些第三方服务机构发布的信息不够准确和客观，这些都进一步推高了煤炭价格的上涨，不排除有的市场主体借机炒作和囤积，对煤炭价格的上涨起到推波助澜的作用。

中国煤炭资源网近日公布，将暂停发布CCI5500及CCI5000指数，因指数形成不严谨，只反映了部分现货交易，不能完全反映市场价格，引起近期煤炭市场价格产生不必要的波动。

**鼓励煤电企业签长约**

尽管中国能从供应总量上确保煤炭充分供应，但要落实到微观层面的企业上，从过往的煤电联动引发市场价格大幅波动的例子比比皆是。因而此次四家电煤企业能签长期合同显然是发改委乐见并为其站台的重要原因。

“过去合同签订基本上是定量不定价，这次是定量又定价，过去的合同是一单一谈，现在这个合同基本上是一年以上，我们还会推进他们今后签五年、十年的。我们非常乐意见到这样的事情发生，而且我们一直在推动，鼓励双方签。”许昆林称。

事实上中国此前煤电双方也有签过中长期合同，但执行得不够理想，原因就在于约束性不强，违约成本太低。那么此次长约又将如何确保合同各方履约？

发改委经济运行局副局长鲁俊岭表示，价格机制是合同的核心内容，这次的价格机制就是基准价加上参照市场变化进行上下浮动，基准价怎么来的呢？就是供需双方根据理性判断商定的，在这个过程中，应该说是尊重了企业的市场主体地位，没有受到外面的影响。上下浮动，

他提到，现在秦皇岛港5,500大卡实际合同价在585元/吨，现货交易价格比这个还高一些。但是这四家企业签订的合同基准价是535元，显示双方对市场走势的判断是理智的，没有受到近期煤炭价格非理性过快上涨的干扰。

“因为这一次合同签订的条款、内容，对双方的约束性都很强，如果无故违约恐怕要付出一个比较大的成本。所以当事双方会根据合同约定的内容进一步强化契约意识。”鲁俊岭称，这次专门强调了合同的严肃性，明确双方都要诚实守信，哪一方不讲诚信，都要被纳入失信名单、甚至是黑名单。这样就会大大提高合同的履约率。

中国拟定于本月末召开的全国煤炭交易会，将力推煤电双方签订中长期合同，其定价规则成为各方关注的焦点。（完）