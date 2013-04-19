中国低迷煤价集聚“市场能量” 倒逼煤炭产业升级

2012年5月30日在辽宁阜新煤矿拍到的图片。 REUTERS/Stringer

作者 李文科

路透北京4月19日 - 中国一次能源中占比近七成的煤炭“黄金十年”盛景已然难再。在国内经济增速下滑的大背景下，需求低迷和供应过量令煤价前景阴霾不减，行业前景亦并不乐观，在最新一轮大宗商品低迷行情中也只能是随波逐流。

反映中国煤炭市场行情的环渤海动力煤价格指数最近连续刷新该指数发布以来新低，而在本周召开的一场煤炭大会上，煤炭贸易商和生产商对前景的看法亦都透露出悲观气氛。

不过，有迹象表明，中国监管层或有意借道煤价低迷集聚市场能量，以深化煤炭市场化改革，后期料出台资源税改革以及环保约束等长效机制，倒逼传统的煤炭行业实现结构调整和产业升级。

业内人士并强调，中国今年出现大规模雾霾天气跟中国一次能源中煤炭占比过高直接关联，有理由相信，面对严峻的环境和资源约束，中国监管层将“动真格”建立煤炭产业可持续发展的长效机制。

“中国经济也将从高速增长调整为低速增长，特别是今年以来长达半个多月的雾霾天气给环境治理再次敲响了警钟。包括基础工业在内的煤炭、焦化、水泥、建材、钢铁等高耗能高污染企业将成为重点整治的对象。”中国(太原)煤炭交易中心主任曲剑午称。

他亦强调，总体判断，今后一段时间煤炭需求将低速增长，供应能力继续增加，加之当前煤炭进口大量增长、国内去库存压力依然较大，预计2013年煤炭市场将继续维持总量略显宽松的供求格局。

而国家能源局官员亦强调，中国将会深化煤炭市场化改革，包括推动煤炭资源税改革，推进煤炭绿色开采等，总量供需平衡和产业结构调整是煤炭工业在十二五期间的核心任务。

他称，中国2013年煤炭产量目标为37.5亿吨，较去年增长1亿吨，产量的增长将低于消费的增长。

实际上，整治煤炭等高耗能高污染行业的具体政策已开始陆续出台，包括财政部新近出台的矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法，以及享受资源综合利用增值税优惠政策的纳税人执行污染物排放标准方面的规定等。

“现在新政策直接针对煤炭产业升级，是个大战略方向，给煤炭产业的发展套上了紧箍咒，...煤炭价格可能还会下降，但都在倒逼煤炭产业的转型，不过长期来说对煤炭行业是好事。”万达期货煤焦钢事业部的段燕明坦言。

他并指出，煤炭产业的粗放式发展已经没法持续，单纯依靠买卖以及扩大规模来实现利润的时代已经过去，煤炭企业必须考虑延伸产业链，以获得更多的附加值。

总体看，以商品价格指数.CRB为代表的商品市场自去年三季度末以来，整体处于持续低迷中，大宗商品是否能延续此前的“超级牛市周期”引发强烈讨论。

**转变已经开始**

业内专家称，随着中国经济转型和结构调整，煤炭消耗增速将会放缓，尤其是钢铁、水泥等耗能行业需求逐步达到峰值，重化工业对煤炭的需求将逐步趋于稳定，但至少在未来数年，煤炭需求主导中国一次能源消费需求的局面并不会改变。

国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任王金照强调，电力将成为煤炭需求增长的主要拉动力。2010年-2020年间，中国煤炭需求的年均增速为3.8%。到2020年，中国的煤炭需求量为32.5亿吨标煤，相应的原煤需求量为45.5亿吨。

“2020年以后，随着工业化的实现以及可再生能源和页岩气的规模化发展，煤炭需求会逐步下降。”他强调。

对于煤炭消费增速的放缓和萎靡的价格，市场一线的煤炭生产商和贸易商感觉最为直接，反应也最快。可以说，煤炭产业的转变正在进行中，而煤价低迷这一只“市场之手”成为最有力的推动力。

大同煤矿集团公司董事长张有喜坦言，煤炭的黄金十年已经不再，除了煤炭生产，公司已经将电力等纳入主业，打造八大产业并举的综合能源集团。

而很多煤炭贸易商亦已考虑另谋出路。

“现在煤炭贸易很难做，市场前景也不好，...我们正在考虑做一些天然气贸易的可能，毕竟这是清洁能源。”一家东北地区的煤炭贸易商人士表示。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国电力企业联合会研究与统计信息部副主任刘向东称，2013年全社会用电量增速或在4%-6%之间，新增电煤需求量将低于1亿吨原煤。

--来宝集团(NOBG.SI)矿产部总经理尼尔·达尔周二称，到2015年中国进口煤炭的数量可能接近4亿吨，这一数字料比目前水平高出70%。

--中国粗钢日产持续高位。中国钢铁工业协会最新数据显示，预估4月上旬(1-10日)全国粗钢日产量达212万吨，旬环比增长2.5%。

--为更好的满足纺织企业对投放的储备棉品种和等级结构等需要，中国储备棉管理总公司 表示，除继续投放老储备棉以外，将自即日起组织投放部分2011年度进口棉以及2012年度临时收储的棉花。

--中国农业部周四表示，由于中国主要玉米产区--东北部分地区春涝严重且气温偏低，春播工作任务艰巨，因而建议及时排水散墒，加快整地灭茬；同时适时适墒抢播等。

--路透根据官方初步数据得出的估算值显示，中国3月表观石油需求同比升3%，至约972万桶/日，为2012年8月以来最低。(完)

(审校 张喜良)

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