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中国财经 | 2017年 4月 10日 星期一 17:57 BJT

中煤能源预计第一季实现扭亏为盈 得益于煤价保持平稳

路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。

据公告，按中国会计准则，预期2017年1-3月净利为10-13亿元人民币，上年同期则为净亏损2.23亿元。

中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。

按国际会计准则，中煤能源于2016年度录得净利17.15亿元，2015年度净亏损32.7亿元。按中国会计准则，2016年度净利则为20.27亿元。

中煤H股今天收跌0.48%，报4.14港元；A股则升0.3%，报6.13元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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