中煤能源预计第一季实现扭亏为盈 得益于煤价保持平稳

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
据公告，按中国会计准则，预期2017年1-3月净利为10-13亿元人民币，上年同期则为净亏损2.23亿元。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
按国际会计准则，中煤能源于2016年度录得净利17.15亿元，2015年度净亏损32.7亿元。按中国会计准则，2016年度净利则为20.27亿元。
中煤H股今天收跌0.48%，报4.14港元；A股则升0.3%，报6.13元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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