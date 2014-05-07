中国1-4月煤炭产销双双下滑 结构性过剩或将持续--行业协会

路透北京5月7日 -中国煤炭工业协会周三公布数据显示，一季度和4月份全国煤炭产销量同比均下滑，同时一季度煤炭净进口增加，库存持续处于高位。

据该协会数据，一季度全国煤炭产量同比下降1%，销量同比下降1.4%；4月份产销量亦同比分别下降1.31%和1.29%。

与此同时，煤炭净进口增加。一季度全国煤炭净进口8,199万吨，同比增加415万吨，增长5.3%。此外，库存持续处于高位，截至4月末全社会库存已经连续29个月在三亿吨以上。

新华社报导援引煤炭工业协会称，今年以来，全国煤炭市场库存居高不下，煤炭价格持续下滑，行业经济效益大幅下降，预计上半年煤炭需求增速进一步回落，全国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本性改变。

“当前我国宏观经济增速放缓，能源结构调整步伐加快，资源环境约束强化，煤炭需求增速明显回落，行业改革发展面临新的挑战。”煤炭工业协会会长王显政称。

他并称，下一步要根据市场变化合理安排煤矿生产经营，维护市场供需平衡，同时强化企业现金流管理，加强贷款回收工作，确保安全投入和工资正常发放。

截至4月25日，中国煤炭价格指数为150.1，同比下降17.3点，比年初下降11.7点。一季度，规模以上煤炭企业主营业务收入同比下降8.3%，企业利润总额同比下降41.2%，亏损企业亏损额同比增长39.7%，其中大型煤炭企业亏损面44.4%，比2013年扩大了13个百分点。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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