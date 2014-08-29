发改委会议要求再压缩煤炭产能 研究限制煤炭进口等--报载

路透上海8月29日 - 中国证券时报周五报导称，国家发改委最新召集华能、大唐等主要大型燃煤发电企业以及神华集团等大型煤炭生产集团相关负责人开会，要求进一步压缩国内煤炭产能，研究限制煤炭进口相关工作，鼓励煤电双方签订中长期协议。

报导援引知情人士透露，这次会议更多强调电力企业对于煤炭行业脱困方面的责任，传达国务院领导关于煤炭行业脱困的指示精神，会议侧重前期政策落实，以及煤电双方协调。

在调减大型煤炭企业产量计划方面，发改委此次会议提出明确要求，全国下半年压缩煤炭产能2亿吨，并具体分解到相关省市；加快淘汰落后产能，全年确保关闭煤矿800座，力争关闭1,000座。

而对燃煤发电企业，发改委要求切实加强煤炭质量监管，严格限制高硫、高灰分低质煤炭进口，加强对劣质煤发电企业的监管，将劣质煤使用数量与发电计划挂钩，并研究对于除褐煤之外的进口煤炭采取必要限制措施，积极与煤炭企业签订中长期协议，减少中间环节，积极推动煤炭价格稳定。

中国煤炭工业协会数据显示，上半年煤炭企业亏损面已经超过70%。报导称，此前发改委对燃煤电厂上网电价下调0.93分钱，重点用于对脱硝、除尘环保电价矛盾进行疏导，导致上游煤炭企业对煤炭价格下行的担忧进一步加剧。

另外针对市场上传言“近期会出台进口煤征税政策，煤炭进口关税将从暂定0关税升至3%~6%”，报导援引睿能咨询首席咨询顾问李廷认为，煤炭进口暂定关税不会轻易上调，因为那样做影响很不好。

他预计有关部门可能会通过类似于窗口指导的方式，要求部分央企适当减少煤炭进口，增加国产煤采购。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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