中国将严处煤矿超层越界开采 专项检查持续到8月末--国土部

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。
国土部等三部门日前联合印发开展煤矿超层越界专项检查整治行动的通知称，将超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚，责令煤矿停产整顿，同时并处50万元人民币以上200万元以下的罚款，对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。
“开展联合检查，重点检查超层越界开采、图纸造假、图实不符、隐瞒实际生产情况等违法违规行为，列出问题清单，建立台账；依据法律法规，严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为。”国土部网站新闻稿称。
本次整治行动由国土资源主管部门会同煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构共同开展，专项检查整治的范围为全国所有的煤矿，重点是检查整治超层越界开采等违法违规行为；同时要求各地在全面摸底掌握本行政区域内煤炭开采情况基础上，制定好本地区专项检查整治行动方案。（完）
更多细节，请点选国土部网站(www.mlr.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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