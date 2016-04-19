中国安监总局：重新确定煤矿生产能力 今年起三年内停批新项目

路透上海4月19日 - 中国国家安全生产监督管理总局与国家煤矿安监局周一发布意见指出，将重新确定煤矿生产能力；并自2016年起三年内，原则上停止新核准（审批）的建设项目和新增产能的技术改造项目安全设施设计审查工作，确需新建煤矿的，严格审核经投资主管部门核准项目的安全设施设计。

“关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见”并要求，原则上三年内不再进行煤矿生产能力核增，已纳入各地“十二五”小煤矿机械化改造规划且2015年底之前开始的小煤矿机械化改造项目，生产能力核定工作原则上要在2016年12月底前完成。

意见并提出，全面排查、摸清钢铁企业安全生产状况；停止新增产能煤矿的安全设施设计审查和产能核增工作；重新确定煤矿生产能力；加强执法，明确钢铁企业整改要求；加大煤矿安全监督执法力度；做好煤矿节假日停产和恢复生产的安全工作等。

全国所有生产煤矿按每年276个工作日重新确定煤矿生产能力，重新确定煤矿生产能力采取直接确定方法进行，即：对于全国所有生产煤矿，有关部门在现有合规产能的基础上，直接乘以0.84（276除以330）取整数，确定为煤矿的生产能力，企业不再编制生产能力核定报告，不再进行申报，有关部门不再进行审查确认。

此外，已经重新核定的灾害严重煤矿，按照从低的原则，取重新核定和按照276个工作日重新确定能力中较小的一个作为煤矿的生产能力。新建煤矿、改扩建煤矿和技术改造项目，投入正式生产时，必须按照276个工作日重新确定生产能力。

中央企业所属生产煤矿由国家煤矿安监局负责，其余生产煤矿由省级负责煤矿生产能力核定的部门负责，于2016年4月30日前，完成所有生产煤矿能力重新确定工作，

意见要求，将化解过剩产能作为加强行业安全监管、提升行业本质安全水平、遏制重特大事故发生的重要举措，努力实现钢铁煤炭行业扭亏脱困升级和安全健康发展，促进全国安全生产形势进一步稳定好转。

国家统计局最新公布的数据显示，中国3月原煤产量2.94亿吨，同比下降4.5%。（完）

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