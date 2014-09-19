综述：中国商品煤质量新规难撼供应过剩大局

作者 李文科

路透北京9月19日 - 经历一年半酝酿之后，中国限制劣质煤的商品煤质量新规本周新鲜出炉，然而深陷价格下跌泥潭的煤炭市场对此并不买账。在供过于求大局已定的煤炭市场上，期望一纸政令能够力挽狂澜并不现实。

虽然煤焦期价最近呈现触底企稳迹象，但这主要受益于大型煤矿提价限产、下游补库等阶段性利好因素，商品煤质量新规亦提供一定的心理支撑，但后市价格难以摆脱基本面疲弱格局，进一步反弹乏力。

中国国内煤焦期货价格自上周三以来呈现触底企稳的迹象，表现在焦煤期货DJMcv1价格小幅冲高，动力煤期货CETCcv1和焦炭期货DCJcv1价格中枢略微上移。

从占煤炭消耗九成以上的工业形势来看，煤炭终端需求领域旺季预期基本落空。数据显示，8月规模以上工业增加值创五年半来最低，加上房地产的疲弱表现，不仅累及下游钢厂等产业链，亦成为制约煤焦价格进一步走强的根本因素。

“新规的市场影响很小，现在高硫高灰资源都在坑口消化或者就近煤化工了，作为商品销售的很少，对进口影响更小了，实际受限制的资源很有限。”中国能源经济研究院煤炭分析师陈哲认为。

在他看来，商品煤质量新规政策偏向温和，只是做出了必要的限制，将煤炭产业链更多推向市场，但另一方面也看出，政策无意对煤企过度限制，政策权衡了生产、消费和流通储运等相关环节的利益，更着眼于行业长远发展。

为防治大气污染，中国国家发改委发布商品煤质量管理暂行办法，规定自明年1月起限制进口、销售和远距离运输高灰分高硫煤。

的确，新规明显加强了对高硫煤等高污染源的管控，意在从源头控制消费端采购便宜原料的可能，但实质上对劣质煤的限制远低于预期。

“本以为新《办法》的发布，可以为当前煤炭市场脱困提供一定的利好因素。但是新《办法》对流通煤炭指标的放宽，却让我们在煤炭市场脱困状况下，收到一条利空的信息。”金银岛资深煤炭分析师戴兵指出。

**政策远水救不了近火**

尽管商品煤质量新规在出台前曾广泛征求行业各方意见，监管部门亦多次召开煤炭脱困会议，但最终出炉的政策显得“远水救不了近火”。

瑞银证券8月的研究报告曾指出，考虑到煤炭行业对就业的重要贡献、安全生产的需要，减产以及进一步限制进口煤政策的推出存在较高可能性。加上之前煤炭工业协会提出前14家大型煤炭企业2014年下半年减产10%,其测算对全年供给影响约为2.4%。

但在商品煤质量新规出台后，戴兵表示，本以为新规会对进口煤炭控制在政策上予以限制，特别是市场期望的硫分大于0.6%，灰分大于15%进口煤的禁止进口。但是新规实际上在进口煤限制上只字未提。

“该办法对煤炭后市影响不大，后期走势还要看煤炭的供给与需求。”段燕明认为。

中宇资讯分析师关大利就在其报告中，焦煤需求支撑有限，煤企限产的意愿亦不强，短期市场供需失衡的格局还将延续，市场正处于不上不下的阶段，价格上行难度很大。

上海中期期货分析师亦指出，尽管政策面出现一定利好煤炭行业的消息，但短期现货价格处于低位及需求疲软的现状难有明显改善，对于焦煤和动力煤期货的操作上建议多单谨慎持有。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家能源局周二称，8月份全社会用电量5,025亿千瓦时，同比下降1.5%。中国国家统计局数据显示，8月铁矿石产量达1.365亿吨,同比增长3.9%；1-8月铁矿石产量则为9.86亿吨，同比增长8.5%。

--中国上海黄金交易所周四夜市起正式上线运行，交易所增加挂牌的三个黄金现货实盘的国际板合约开盘价均高于既定的基准价。

--中国政府网周五刊登国务院发布国家应对气候变化规划，提出到2020年实现单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放比2005年下降40%-45%、非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。

--中国2014年天然气需求增速恐会降至三年来最低，明年料续跌，因经济放缓以及不合时宜的上调价格令天然气需求水准远低于看涨一方的预期。

--中国上海期货交易所理事长杨迈军周三称，将推进期货市场对外开放，以年内原油期货为抓手先行先试，积极探索在其他成熟品种上引入境外投资者，并推动期货保税交割业务试点，推动境外品牌注册。

--中国证监会表示，将加快发展期货公司资产管理业务，适度放宽期货公司资产管理业务净资本要求，拓宽期货资管产品投资范围，允许投资于大宗商品仓单等现货领域。支持期货公司设立或参股基金管理公司，支持公募基金依法参与衍生品交易。（完）

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