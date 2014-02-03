中国煤炭资源总量达5.9万亿吨

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京2月3日 -日前通过评审的国土资源部重大项目《全国煤炭资源潜力评价》显示，中国煤炭资源总量5.9万亿吨，圈定预测区2,880个，面积近45万平方千米，预测资源量3.88万亿吨。
新华社周一报导，全国共圈定预测区总面积42.84万平方千米。综合预测评价结果，全国2,000米以内煤炭资源总量5.9万亿吨，其中探获煤炭资源储量2.02万亿吨，预测资源量3.88万亿吨。
该项目由中国煤炭地质总局负责，作为国土资源部《全国矿产资源潜力评价》计划项目之一，这一项目实施时间为2006年至2013年，历时8年。项目提出了中国煤炭资源区划方案，研制了煤炭资源多目标综合评价法。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。