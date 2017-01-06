焦点：中国煤企押注现货市场获利空间 巧签定价协议迁就政府意愿

路透北京1月5日 - 中国最大的煤矿企业基本抵制住了政府迫其签订长期固定价格协议的压力，他们押注在政府缓解供应紧张的政策生效之前，现货市场有更大的获利空间。

据四名知情消息人士称，包括中国最大的两家煤矿企业--中煤能源(601898.SS)和中国神华(601088.SS)在内的煤矿商与多家公共事业公司签订了协议，但协议只涵盖他们2017年产量的40%，签约价格较现货市场有贴水。这些公共事业公司是动力煤的主要消费者。

中国政府近几个月在加紧设法避免冬季能源危机，并保护电力公司的利润不会因为动力煤价格疯涨而受损失。让煤矿企业打破常规，签订固定价格协议，是政府所做努力的主要部分。

电力企业力促签订更多类似协议，但煤企坚持自己的立场，他们与电企签订的此类协议有时最多涵盖其产出的60%，但价格是可变的。

“公用事业公司乐于签定更多长期合约，因为较便宜，神华却希望减少长约所占比例。”华润电力(0836.HK)一名采购经理说。由于公司政策，这名经理人要求不具名。

他表示，神华起初要求一些燃煤电厂同意以固定价格签订的合约，仅为他们一年供应的30%。

供应危机及价格飙涨主要是政府自身的政策所致，中国在去年稍早关闭了一些煤矿并限制产量，努力解决产能过剩和国有重工业效率低下的问题。

由于中国是全球最大的煤炭消费国及进口国，这使得全球都感受到中国政策的影响。澳洲煤炭现货价GCLNWCPFBMc2在短短四个月内就翻倍，11月中来到每吨120美元的两年半高位。

中国国内实货价格在11月第一周达到每吨607元人民币(88.30美元)，远高于4月时的每吨约400元人民币。

政府放开政策让煤矿重启封存产能，并签订一些固定价格合同，受此影响煤炭现货价累计下滑20%，但从历史上看仍处于较高水平。

两名交易商和一名矿业人士表示，11月初签订的第一批固定价格合同价格为每吨585元人民币左右，较期货和现货市场价格低100元人民币。

中煤能源和神华未予置评。

**现货机会**

但矿企手头留了大量存货，希望以现货价格出售，他们希望价格会再次上涨，或者至少在更长时间内保持强劲，因为产量提高是需要时间的。

中国煤炭工业协会曾表示，中国矿企难以迅速提高产量，因为他们需要重新聘雇人员，并要遵守更加严格的安全标准。

“他们相信，远期合约以及上次谈判中谈妥的价格，相对于现货市场的机会来说是被低估了，”大宗商品顾问公司Sierra Vista Resources驻新加坡总经理Patrick Markey表示。

临近的国内煤炭期货价格约在每吨600元人民币，但7月期货价格已然跌到了每吨488元，这说明市场认为，矿商目前的所作所为就是在冒巨大的风险。而矿商在过了好几年苦日子后才刚刚回归盈利。

中国中煤能源股份有限公司(601898.SS)在2016年第二季扭亏为盈，当时录得三年来最佳季度获利。中国神华能源股份有限公司(601088.SS)则报告，录得2014年第四季以来的最佳季度获利。

但如果煤炭商对形势判断错误，则公共事业公司将迎来好消息。若煤炭价格超过每吨600元，很多公共事业公司都将是亏损运营。华润电力在江苏省的盈亏平衡点是每吨685元，而在内蒙古则低至每吨430元。

BMI Research的分析师指出，2016年第四季料是煤炭价格的峰顶，因国内产出继上半年下跌10%以后又开始增加。

该机构预计2017年澳洲纽卡斯尔港出口的煤炭价格将为每吨60-70美元左右，低于2016年11月触及的100美元上方的四年高位。

与此同时，分析师指出，随着中国政府再次推进环保节能发展、转向更清洁能源和可再生能源，公共事业公司对煤炭的需求增长料也将在今年陷入停滞。

图表：动力煤期货价格与前景曲线tmsnrt.rs/2himaiz

（完）