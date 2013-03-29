中国煤焦钢期货全产业链成型 跨品种套利机会隐现

作者 李文科

路透北京3月29日 - 中国大连商品交易所的焦煤期货上市，成就煤焦钢期货产品的全产业链模式，跨品种套利机会或成为资金追逐的方向。

2013年推出的第一个期货新品--焦煤期货至今刚上市一周，其首日吸引资金逾8亿元人民币，成交量近85万手的数据显示，这应该是一支比较活跃的新品种，而更重要的是，其与现有的焦炭期货和螺纹钢期货等构成了期货全产业链。

期货全产业链往往会给产业客户提供更为完善的套保可能，并能增加市场的跨品种套利机会。不过和已有的大豆-豆粕-豆油期货全产业链模式已经相对完善不同，新的煤焦钢期货全产业链刚成型，其期现割裂的现状和中小散户为主的投资结构，导致期货市场的价格发现功能以及套利的机会无法完全体现。

“有焦炭期货做了铺垫，耳濡目染下，焦煤品种一上来就不陌生，...毫无疑问，会增加跨品种套利和期现套利的机会。”万达期货煤焦钢事业部的段燕明称。

在他看来，焦煤期货的酝酿期可能只需要三至五个月，而目前煤强焦弱走势的分化已经令跨品种套利资金隐现。但是，其中的问题在于产业链客户的介入程度目前还比较差，这令期市价格的波动加剧，增加交易风险。

实际上，由于中国期市的政策性限制以及历史等原因，中国监管层对于国有企业等参与期货市场的限制相对严格；另一方面，煤炭行业传统以现货贸易为主，整体对于期货等金融工具的了解比较粗浅，因此产业链客户多数以观望为主，吸引其进入期货进行套保以规避风险尚需时日。

来自内蒙古一大型煤炭生产商和贸易商人士就称，为了增进对即将上市的焦煤期货的了解，公司数个月之前已经成立期货部，并派出专门人员进行学习，但焦煤期货上市一周，该公司还没有在该品种做上一单。

“很多公司高层对期货的了解很有限，有些并不理解期货套保出现的亏损是套保的正常结果，实际上可以在现货市场上实现的盈利中锁定风险，这让期货部的人很为难。”该人士指出。

中国联合钢铁网的煤炭分析师穆文鑫亦一语中的，目前焦煤期货中的大资金应该还是机构和闲置资金，而不是产业链资金。

他强调，对于产业链客户而言，为了控制风险，更需要等到该期货品种的全周期运行后才可能考虑入市，而焦煤期货第一次交割将在今年9月完成，待全周期运行完成后该品种才可能吸引更多产业链资金.

“交割和结算等等过程都会涉及很多细节，什么都可能发生，...现在现货企业都在观望，估计需要一个周期，也就是12个月后，它与现货的相关性才会更好，”他称。

**等待时机**

按照目前的行情，焦煤期货的期现套利和煤焦钢全产业链品种之前的跨品种套利机会并不明显，但伺机而动的资金已经做好了准备。

基差决定方向，趋势决定规模。穆文鑫指出，按照现在的价格，近月合约和现货之间的基差太小，考虑到质量、交割费用、资金调度、结算以及仓储费用等来看，目前的基差做期现套保的空间比较小，但焦煤价格一旦上升到1,400元每吨或许就打开了套利的窗口。

而段燕明亦指出，考虑到目前进口焦煤数量仍在增加，将打压国内焦煤现货价格，从目前期现价格看，由于期货是贴水的，所以现货企业可能没法做套保，只能关注时机做跨品种套利，以规避系统性的风险。

“假设现在的行情，我建议买焦煤空焦炭，因为预期行情都会下跌，焦炭若下跌30个点，焦煤下跌20个点，那么总体持仓还是挣钱的，相对保险，”段燕明说。

他并强调，随着焦煤上市企稳，跨品种套利盘(买焦煤空焦炭)开始出现，焦炭维持后市下跌通道打开观点不变，近期有望快速下跌；而焦煤期货亦是整体空头趋势不变。

截至周五14:52，焦煤期货主力合约报1,239元/吨，下跌24元，较上周五首日开盘价下跌3.2%，创下上市来新低。

**本周大宗商品其他新闻一览**

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--中国鸡蛋期货上市步伐加快。大连商品交易所发布公告称，将于30日(周六)上午9:00-11:30进行鸡蛋品种交易系统的全市场模拟测试，并预计鸡蛋期货在二季度上市交易几无悬念。

--近日有关“天然气4月将大幅涨价”的传闻，导致中国多省民众排队抢气。对此国家发改委予以否认，称涨价消息完全不实，纯属无稽之谈。

--中国国家发展和改革委员会经贸司副处长李燕称，为满足纺织企业需求，向市场投放部分储备棉，在3月底收储结束后可能会扩大放量。且2013年将继续实行敞开收储政策，具体价格将近期公布。

--伴随中国成品油价年内首次下调，国家发改委周二并公布新的成品油价格形成机制，向市场化方向又迈出重要一步。市场人士认为，新机制基本符合市场预期，与国际原油价格更加接轨，且调价透明度增强，此举料将给中国大型石油公司业绩提供利好。

--中国上海洋山港开始公布保税铜溢价指标，旨在推进其大宗商品定价权。（完）

(审校 张喜良)

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