中国将合理控制煤炭消费总量 “倒逼”产业结构调整--能源局

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京2月27日电---中国国家能源局局长刘铁男近日表示,中国将坚持煤炭保供给与控总量相结合,合理控制煤炭消费总量,形成"倒逼机制",促进产业结构调整.
中国政府网上周六援引他的发言并称,中国的煤炭开发布局将按照"控制东部、稳定中部、发展西部"的原则,形成煤炭资源开发的战略梯度.
"随着经济发展方式转变,煤炭在一次能源结构中的比重将有所下降,但作为主体能源的地位在今後相当长的一个时期内不会发生改变."他在全国煤炭工作会议上表示.
刘铁男并称,"十二五"时期(2011-2015年)将建设大型煤炭企业集团、大型煤炭基地、大型现代化煤矿,以保障煤炭稳定供应.此外,中国将深化和扩大煤炭国际合作.
中国广播网援引他当日发言并称,中国煤炭对外依存度由本世纪初的7%增至2011年的14%;煤炭进口量增加,能源需求增速过快,这背後反应的问题之一是,中国对煤炭等能源的利用率偏低.
同时刘铁男表示,尽管要加快发展煤炭循环经济,但是由於煤化工高投入、高排放、高消耗,国家能源局很快将出台相关规划,防止煤化工遍地开花、产能过剩.
2011年,中国原煤生产总量达35.2亿吨,同比增加8.7%.国家能源局上个月对2012年能源开发做出布局.今年将新增煤炭产能2亿吨,同比多开发约117%.(完)
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--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
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