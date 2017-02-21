今年中国煤炭供大于求趋势难改 煤价下行压力仍在加大--中煤协

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
中国证券网报导称，从煤炭需求看，综合考虑经济增速、能源结构调整、环境约束、散煤治理以及天气等因素，中煤协初步预测2017年煤炭需求或将继续下降。
中煤协建议大型煤企起到表率作用，不进行恶意竞争，不搞低价倾销，带头稳定市场。
根据国家能源局发布的2017年能源工作指导意见，2017年煤炭退出产能目标为5,000万吨，这比2016年退出产能2.5亿吨的目标减少了80%。
中煤协表示，2017年煤炭去产能年度目标肯定会小于2016年。但2017年煤炭去产能的难度加大。
今年初，中国国家发改委主任徐绍史表示2017年去产能的要求会更高，“三去一降一补”任务会更重，压力也会更大，目前正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案，“僵尸企业”一定要作为“牛鼻子”，加快退出关停。(完)
(发稿 陈君；审校 林高丽)
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