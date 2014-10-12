财政部：煤炭资源税定为2%-10% 原油天然气资源税升至6%

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月11日 - 中国财政部周六发布通知称，从12月1日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，煤炭应税产品包括原煤和以未税原煤加工的洗选煤，煤炭资源税税率幅度为2%-10%。
财政部同时发布通知，自今年12月1日起对原油、天然气资源税进行调整，其矿产资源补偿费费率降为零，相应将资源税适用税率由5%提高至6%，并对资源税优惠政策做出规定。
煤炭资源税方面，具体适用税率由省级财税部门在上述幅度内，根据本地区清理收费基金、企业承受能力、煤炭资源条件等因素提出建议，报省政府拟定。对衰竭期煤矿开采的煤炭和对充填开采置换出来的煤炭，资源税分别减征30%和50%。
中国国务院于今年9月29日召开常务会议决定推进资源税改革，12月1日起在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征。
2010年以来，中国启动新一轮资源税改革，大方向就是由从量改为从价计征。经过地区试点之后，自2011年11月1日起，在全国实施原油、天然气资源税改革。但一直没有将煤炭资源纳入。（完）
参看详情请点选财政部税政司网站 szs.mof.gov.cn/
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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