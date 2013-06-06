中国将在主要工业区减少煤炭使用--消息人士

* 中国在北京与河北可能每年减少用煤1亿吨

* 主要城市禁止钢铁等行业扩张

* 测量与监控将成为重大挑战

路透北京6月6日 - 政策知情人士透露，中国正考虑削减一些主要工业区的煤炭用量，作为减轻空气污染的措施之一。空气污染问题已导致公众抗议激增。

参与政策讨论的消息人士称，在本月即将出台的计划中，中国或将为覆盖北京、河北和天津在内的北方重污染区设定减少用煤目标，即在2015年前每年减少用煤1亿吨。去年该地区用煤量估计为3.75亿吨，约为全国总量的十分之一。河北省是中国主要的钢铁产地，仅该省去年就用煤约3亿吨。

减少对煤炭的依赖性，将考验中国政府在数十年工业高速增长后治理空气、水和土壤污染的决心。燃煤是烟尘和酸雨的罪魁祸首。

中国国家发展和改革委员会能源研究所的资深研究员姜克隽表示，确切的目标还在讨论中，但很快就会决定。他称，“这些目标将包含在计划中，但我们实际上还在设定具体数字--这不是很容易的事情。”他参与了政策的起草过程。

**钢铁产能受限**

新的治污计划预计也会禁止主要城市的钢铁和其他污染产业进行扩张，并且强制要求企业运行污染物排放控制设备。政策知情人士上周向路透表示，违规企业将面临电价提高和断电断水的威胁。

根据2011年的一项研究，北京的污染排放总量中，当地工业占49%，机动车占22%，河北等周边省市的污染飘入占24.5%。燃煤占到二氧化硫排放总量的逾90%。

**全国目标**

中国也希望在珠江和长江三角洲等大型制造业地区各减少5,000万吨用煤--不过分析人士认为，这一数字不太可能改变中国的整体能源消耗模式。

咨询公司麦肯锡(Wood Mackenzie)驻北京的分析师Bill Durbin表示，“总体看来，这些数字相对较小。我们看到的是近40亿吨的用煤总量，而且该数字预计还将增长，因为基本发电还缺乏替代能源，尤其是在中西部地区。”

中国政府已经表示，计划在2015年前将全国煤炭产能控制在41亿吨以内，高于2010年的32.4亿吨。

据中国煤炭工业协会称，中国用煤总量仍可能在2020年前达到50亿吨。麦肯锡周二发布的报告显示，中国的煤炭需求将在2030年前增长一倍至70亿吨。

“如果他们限制用煤，就必须增加对天然气的投资，但我们没有看到有足够的投资可以让天然气取代煤炭，”Durbin称。

缺乏可靠数据可能导致削减用煤难以进行。在河北，不受监管的私人钢铁厂使用着大量煤炭。若在全国范围内进行监管，将面临更大的挑战。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。