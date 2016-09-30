中国煤价上涨不能成为放松去产能借口 去产能剩余任务仍繁重--新华

路透北京9月30日 - 新华社周五发布时评称，在保证市场供应和淘汰落后产能之间，政策与市场并非站在对立面，煤价上涨不能成为放松煤炭行业去产能的借口，今年煤炭行业去产能的剩余任务仍然繁重。

文章称，今年国家严格限制超产产能，打击非法生产，加快淘汰落后产能，使得煤炭实际供应大幅减少，市场供应偏紧推动价格快速上涨，有些非法产能随之蠢蠢欲动，甚至有人对煤炭去产能工作提出了质疑。

“当前和今后一段时间，国家在释放优质产能的同时，加紧做好去产能工作，两者并不矛盾。政策需要市场配合，而市场需要政策支持，政策和市场之间不是‘零和博’，而是‘夫唱妇随’。”文章称。

煤炭供需紧平衡仅是暂时性的，如果为了应对短期价格上涨而忽视了去产能工作的重要意义和价值，则无异于“饮鸩止渴”。

文章指出，今年煤炭行业去产能的剩余任务仍然繁重，且在煤炭价格高涨，利润丰厚的情况下，一些地区非法煤矿死灰复燃。各地应充分认识到去产能政策是重塑煤炭市场健康运行、煤炭产业持续发展的重要抓手，继续坚决执行中央政策，淘汰落后产能，净化市场空气。

发改委副主任连维良此前称，今年前七月煤炭退出产能工作进度明显滞后，截至7月末累计退出煤炭产能9,500多万吨，占到全年目标任务量2.5亿吨的38%；特别是7月退出煤炭产能不到1,000万吨。

国家发改委周五发文表示，考虑到目前处于煤炭消费淡季，“十一”假期重点用煤行业用煤下降，以及产能释放增加等因素，中国煤炭供需关系将趋于缓和，价格有望趋稳或小幅回落。（完）