中国煤价上涨不能成为放松去产能借口 去产能剩余任务仍繁重--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月30日 - 新华社周五发布时评称，在保证市场供应和淘汰落后产能之间，政策与市场并非站在对立面，煤价上涨不能成为放松煤炭行业去产能的借口，今年煤炭行业去产能的剩余任务仍然繁重。
文章称，今年国家严格限制超产产能，打击非法生产，加快淘汰落后产能，使得煤炭实际供应大幅减少，市场供应偏紧推动价格快速上涨，有些非法产能随之蠢蠢欲动，甚至有人对煤炭去产能工作提出了质疑。
“当前和今后一段时间，国家在释放优质产能的同时，加紧做好去产能工作，两者并不矛盾。政策需要市场配合，而市场需要政策支持，政策和市场之间不是‘零和博’，而是‘夫唱妇随’。”文章称。
煤炭供需紧平衡仅是暂时性的，如果为了应对短期价格上涨而忽视了去产能工作的重要意义和价值，则无异于“饮鸩止渴”。
文章指出，今年煤炭行业去产能的剩余任务仍然繁重，且在煤炭价格高涨，利润丰厚的情况下，一些地区非法煤矿死灰复燃。各地应充分认识到去产能政策是重塑煤炭市场健康运行、煤炭产业持续发展的重要抓手，继续坚决执行中央政策，淘汰落后产能，净化市场空气。
发改委副主任连维良此前称，今年前七月煤炭退出产能工作进度明显滞后，截至7月末累计退出煤炭产能9,500多万吨，占到全年目标任务量2.5亿吨的38%；特别是7月退出煤炭产能不到1,000万吨。
国家发改委周五发文表示，考虑到目前处于煤炭消费淡季，“十一”假期重点用煤行业用煤下降，以及产能释放增加等因素，中国煤炭供需关系将趋于缓和，价格有望趋稳或小幅回落。（完）
(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)
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