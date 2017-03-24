中国发改委称煤炭行业要加快退出长期停工停产僵尸企业

路透北京3月24日 - 中国国家发展改革委称，今年煤炭行业要更加严格按照标准去产能，加快退出长期停工停产的“僵尸企业”、安全保障程度低风险大、违法违规和不达标、落后产能的煤矿。

周四发改委网站援引煤炭行业去产能稳供应工作座谈会指出，要科学把握去产能力度和节奏，实现煤炭总量、区域、品种和需求基本平衡；有序实施建设煤矿减量置换、增减挂钩。

“必须把困难估计得再充分一些，把工作措施制定得更紮实一些，确保完成任务，不能因有困难而不为、因有风险而躲避、因有阵痛而不前。”会议指出。

会议并称，做好煤炭供应保障，在确保安全的前提下增加煤矿生产供应，鼓励煤电企业签订落实中长期合同，提高生产、流通、使用各环节合理存煤水平，并大力推进兼并重组转型升级。

会议称，当前去产能工作面临一些新情况新挑战，随着供需改善和价格回升，一些企业去产能的积极性有所下降；部分地区煤炭供需形势发生较大变化，来水、气温等不确定性因素较多，存在区域性、时段性煤炭供应紧张风险；职工安置工作难度明显增加，债务资产处置复杂需要高度重视。

中国今年的政府工作报告明确，2017年要压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上。（完）

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