中国发改委称煤炭行业要加快退出长期停工停产僵尸企业

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京3月24日 - 中国国家发展改革委称，今年煤炭行业要更加严格按照标准去产能，加快退出长期停工停产的“僵尸企业”、安全保障程度低风险大、违法违规和不达标、落后产能的煤矿。
周四发改委网站援引煤炭行业去产能稳供应工作座谈会指出，要科学把握去产能力度和节奏，实现煤炭总量、区域、品种和需求基本平衡；有序实施建设煤矿减量置换、增减挂钩。
“必须把困难估计得再充分一些，把工作措施制定得更紮实一些，确保完成任务，不能因有困难而不为、因有风险而躲避、因有阵痛而不前。”会议指出。
会议并称，做好煤炭供应保障，在确保安全的前提下增加煤矿生产供应，鼓励煤电企业签订落实中长期合同，提高生产、流通、使用各环节合理存煤水平，并大力推进兼并重组转型升级。
会议称，当前去产能工作面临一些新情况新挑战，随着供需改善和价格回升，一些企业去产能的积极性有所下降；部分地区煤炭供需形势发生较大变化，来水、气温等不确定性因素较多，存在区域性、时段性煤炭供应紧张风险；职工安置工作难度明显增加，债务资产处置复杂需要高度重视。
中国今年的政府工作报告明确，2017年要压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上。（完）
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(发稿 陈君；审校 李文科/乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。