东方资产引入战略投资比例料在15-20% 8月将完成改制--高层

路透北京7月28日 - 中国东方资产改制办公室主任梁森林周四表示，预计东方资产管理公司引入战略投资者比例在15%-20%，主要是国内外资产管理机构、综合金融集团、以长线投资为主的PE机构和投资人。

梁森林在银监会发布会上并称，东方资产管理公司预计将于8月进行工商登记、完成改制工作。

据该发布会新闻稿，截至6月末，大连银行并表后，东方资产集团合并资产6,649亿元，较年初增长62%，净资产835亿元，较年初增长23%。

今年年初新华社报导，东方资产管理公司计划今年底或明年初，通过引入战略投资者引进约100亿元人民币资本。今年该公司将尽快完成股份公司的工商登记和挂牌工作，组建股份公司董事会、监事会和经营管理班子，启动公司上市引战工作。（完）