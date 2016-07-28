东方资产引入战略投资比例料在15-20% 8月将完成改制--高层

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月28日 - 中国东方资产改制办公室主任梁森林周四表示，预计东方资产管理公司引入战略投资者比例在15%-20%，主要是国内外资产管理机构、综合金融集团、以长线投资为主的PE机构和投资人。
梁森林在银监会发布会上并称，东方资产管理公司预计将于8月进行工商登记、完成改制工作。
据该发布会新闻稿，截至6月末，大连银行并表后，东方资产集团合并资产6,649亿元，较年初增长62%，净资产835亿元，较年初增长23%。
今年年初新华社报导，东方资产管理公司计划今年底或明年初，通过引入战略投资者引进约100亿元人民币资本。今年该公司将尽快完成股份公司的工商登记和挂牌工作，组建股份公司董事会、监事会和经营管理班子，启动公司上市引战工作。（完）
(发稿 马蓉；撰写 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。