可口可乐山西一家装瓶厂暂停生产

路透北京5月2日电---可口可乐(KO.N)公司女发言人Joanna Price周三表示，山西的一家装瓶厂由於发现产品含余氯，已经暂停生产，不过余氯含量较低，不会造成饮用安全问题。

Price称，这家装瓶厂周一暂停了所有生产活动，查找问题。

“我们正在配合当地公共安全部门工作，以期恢复生产。”她说道。

根据可口可乐（山西）饮料有限公司发表的声明，该问题可追溯到今年2月初，当时工厂实施了节水项目相关管道改造。

该声明称，“由於操作失误，导致含微量余氯的生产辅助用水进入饮料生产用水中。”

声明还指出，该生产辅助用水所含余氯低於国家有关生活饮用水的相关标准，最终受影响批次产品可以安全饮用。

Price表示，余氯含量低於世界卫生组织的容许水平，也符合中国有关纯净水的国家标准。她无法说明该厂何时将恢复生产。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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