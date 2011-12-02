可口可乐称饮品中毒事件与产品质量无关

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月2日电---可口可乐公司(KO.N)周五为其在吉林销售的奶优饮料的安全性辩护，否认其饮品与一名儿童的死亡以及另外三人的致病有任何关系，但可口可乐表示，公司出於谨慎考虑已将该产品下架。
中国媒体报导称，11月28日，吉林省长春市一名11岁男孩在饮用了可口可乐美汁源果粒奶优(清新草莓口味)之後死亡，他的母亲也在饮用了同样饮料後中毒。
可口可乐女发言人Joanna Price表示，更早些时候，吉林省另有一对母女也在喝了同样饮料後中毒，但在接受治疗後恢复。
她说："我们对受影响的家庭表示诚挚的关切。政府有关部门正在进行深入调查，此事件与我司产品本身的质量无关。"
她表示，在与当地政府讨论後，公司与地方官员达成一致，决定将吉林省内的相关产品临时性下架保存，可口可乐也在配合当地政府的调查工作。
据当地媒体报导称，当地政府表示，涉案饮料含有剧毒杀虫剂，但对於杀虫剂是如何或何时进入饮料中却并无进一步消息。
Price表示："我公司一向以确保产品质量和安全为首要原则。"
"获悉此事後，我司立即对生产、仓储等环节进行了自查，并对同批次留样产品进行自查和第三方权威机构检测，结果显示一切正常，所有产品安全合格。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。