（更正）中粮集团斥资15亿美元收购来宝农业51%股份（更新版）

（更正：因译文有误，内文第三段改为“账面净资产的1.15倍”，非“账面价值51%的1.15倍”）

* 收购案将有助强化中粮谷物业务

* 中粮之前收购荷兰Nidera 51%股权

* 来宝股价跳涨5%

路透新加坡/香港4月2日 -中国最大的粮食交易商--中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)同意初步支付15亿美元，购买新加坡来宝集团(NobleGroup)(NOBG.SI)农产品业务51%的股份，这是中粮在不到两个月内第二笔收购案，企图强化在全球的市场地位。

来宝表示，两家企业计划成立合资公司，从而将中粮集团的粮食加工与销售业务，与来宝农业的粮食种植与交易业务结合起来。来宝集团将在合资公司中保留49%的股份。

这项交易具有特殊设计，中粮的15亿美元是初步现金付款，全案预定第三或第四季完成。根据来宝的声明，中粮支付的最终价格将是这个农产品业务2014财年审计后账面净资产的1.15倍。

声明稿称，2013年12月31日时，审计后帐面价值为28亿美元。

这项收购也包括承受来宝农业的25亿美元净债务。

中粮在2月底时刚刚买下荷兰Nidera的51%股权，以便取得南美谷物及油籽供应的直接管道；包括债务在内，这项交易对Nidera的估值为40亿美元。

对于中粮而言，这次收购将使其不必通过ADM(ADM.N)、Bunge(BG.N)、嘉吉CARG.UL和路易达孚LOUDR.UL等大宗商品巨头向中国市场供应粮食，并更好地控制成本。对于来宝集团而言，通过中粮可以扩大交易业务规模。

中粮集团董事长宁高宁在声明中称，来宝农业的供应链管理体统和生产能力，对中粮集团在中国的物流、加工与分销网络是个补充。

来宝(NOBG.SI)股价在新加坡早盘最高跳涨5%，远超过指标海峡时报指数.FTSTI0.3%的涨幅。

来宝集团的谷物和油籽业务主要集中在南美、欧洲和亚洲。该公司在亚洲经营三家油籽加工厂，并从新加坡向整个亚洲地区供应谷物、油籽、植物油和相关副产品。

由私募股权投资公司--厚朴投资管理公司牵头的投资者银团，将作为少数股东参与中粮集团的并购行动，在实施并购的投资工具中持有三分之一的份额。

来宝集团的农产品部门在上一会计年度的营收为155亿美元，占公司总营收的约16%。

中粮集团和来宝集团的交易仍需获得监管机构和股东批准。

摩根大通担任来宝的独家财务顾问，摩根士丹利则为包括中粮和厚朴在内的收购财团提供咨询服务。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜 审校 田建华/张荻)

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