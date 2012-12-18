路透上海12月18日（记者 Ruby Lian/Fayen Wong） - 财政部的一名官员称，中国将从明年取消40%的焦炭出口税。焦炭是炼钢的主要原材料。此举将推动中国焦炭出口，更好地与海外卖家抗衡。

中国过去一直是全球最大的焦炭出口国，但其出口自2008年开始焦炭出口几乎绝迹。当时，中国政府为减少污染，把焦炭出口税率从25%提高至40%。

这位要求匿名的官员称，从2013年起，将不再对焦炭征收出口税。

世界贸易组织(WTO)去年7月裁定，中国对若干原材料的出口控制违反了自由贸易规定。WTO希望中国政府在12月31日之前采取行动。

目前还不清楚中国政府是否会调整各供应商和贸易商的出口配额，但分析人士表示，没有这样做的必要，因实际出货量远远低于年度限额。

取消高额的出口税将提高中国焦炭供应商的竞争力，并增加中国对炼焦煤的消费。

银河期货的分析师麻程表示：“取消出口税意味着我们一吨焦炭的价格比海外供应商低出70-80美元。韩国和日本的买家或许会重新从中国购买，这将有利于中国出口。”

天津港的焦炭离岸价徘徊在每吨400美元左右。分析师称，焦炭出口税的取消将使价格降至285美元/吨左右。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。