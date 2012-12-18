人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月18日（记者 Ruby Lian/Fayen Wong） - 财政部的一名官员称，中国将从明年取消40%的焦炭出口税。焦炭是炼钢的主要原材料。此举将推动中国焦炭出口，更好地与海外卖家抗衡。
中国过去一直是全球最大的焦炭出口国，但其出口自2008年开始焦炭出口几乎绝迹。当时，中国政府为减少污染，把焦炭出口税率从25%提高至40%。
这位要求匿名的官员称，从2013年起，将不再对焦炭征收出口税。
世界贸易组织(WTO)去年7月裁定，中国对若干原材料的出口控制违反了自由贸易规定。WTO希望中国政府在12月31日之前采取行动。
目前还不清楚中国政府是否会调整各供应商和贸易商的出口配额，但分析人士表示，没有这样做的必要，因实际出货量远远低于年度限额。
取消高额的出口税将提高中国焦炭供应商的竞争力，并增加中国对炼焦煤的消费。
银河期货的分析师麻程表示：“取消出口税意味着我们一吨焦炭的价格比海外供应商低出70-80美元。韩国和日本的买家或许会重新从中国购买，这将有利于中国出口。”
天津港的焦炭离岸价徘徊在每吨400美元左右。分析师称，焦炭出口税的取消将使价格降至285美元/吨左右。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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