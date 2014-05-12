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时事要闻 | 2014年 5月 12日 星期一 09:13 BJT

青岛一工厂挡土墙因暴雨倒塌 18人遇难

路透北京5月11日 -新华社报道称，位于青岛市的山东省再生资源公司生产加工点后侧的挡土墙周日因暴雨倒塌，造成18人死亡，3人受伤被送往医院。

报道称，暴雨积水导致挡土墙倒塌，压倒职工居住板房。挡土墙倒塌时板房内有40名工人。

作为全球第二大经济体，中国的工作场所安全记录一向不良。2013年6月，吉林一禽业公司发生火灾，导致120人死亡。2013年11月，青岛市发生石油管道爆炸，造成62人遇难。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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