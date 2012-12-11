《赵奇专栏》资产管理:券商追赶信托的步伐将不断加快

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

近日发布修订的《证券公司客户资产管理业务管理办法》及配套实施细则令所有券商资管从业人员感到兴奋。“产品投资范围大幅拓展，我们有得忙了。”一位券商资管投资经理对笔者这样说。

数据显示，截至12月初，券商资产管理规模达到1.2万亿元。其中，以通道业务为主的定向资产管理规模已超过1万亿元。与此形成对照的是，尽管信托规模仍在增长并可能在近期突破7万亿大关，但整个行业面临的内外部约束却日益明显。

券商资管投资范围的扩大使得信托公司原有的平台优势迅速丧失。以往证券公司在融资能力方面有局限性，信托公司在承销业务以外的企业融资领域完胜证券公司。如今，随着资管投资范围的扩大，券商已经形成了完整的融资服务体系，特别是进一步加强了债权融资能力，服务能力也已经覆盖了企业的全生命周期。更长的产品线使得证券公司在企业融资主办机构的竞争中领先，这会进一步打开券商资管产品的收益空间，从而吸引客户投资于资管产品，而非信托产品。券商资管产品由审批制改为备案制更是进一步削弱了信托灵活、快速的优势。

监管差异也影响着两大机构的走向。券商资管当前面临的监管环境优于信托公司。《信托公司净资本管理办法》建立了以净资本为核心的风险控制指标体系，加强信托公司风险监管。为此要求信托公司计算净资本和风险资本，且净资本与其风险资本的比值不小于100%。而本轮券商资管的扩张被业界戏称为“券商资管信托化”，但券商在资本约束方面却还没有遇到太多障碍。当然，笔者相信监管套利不会长时间存在，但当前在资本约束方面存在的“一扬一抑”却在客观上为券商资管的发展创造了“天时”。

此外，管理层十分关注的“影子银行”问题再次剑指信托。日前，为贯彻中央政府的调控政策，银监会开始清查房地产信托、基建产品等信托产品，而这些产品正是信托公司的主力产品。如果银监会进一步加强监管，甚至限制发行数量，将抑制信托业增速。

还有一个值得注意的问题，就是经济环境的变化和业务规模对信托公司的业务支撑能力构成挑战。信托行业近几年的蓬勃发展得益于两方面，一是优越的宏观经济环境创造了企业融资需求，二是刚性兑付的隐性承诺和接近于零的违约率使信托产品被客户定位为高收益、低风险的固定收益产品。但未来，随着中国经济增速放缓，刚性兑付会成为悬在信托公司头上的一把剑。

今年以来，多家信托公司的产品被曝出兑付风险，有些已经按照银行处理坏账的套路通过金融资产管理公司和法院拍卖进行处理。如果信托产品的风险继续发酵，刚性兑付的隐性承诺被大面积打破，将影响到全行业的发展基础。由此引发的资产转移将会促进其他资产管理机构的发展。就目前的情况看，券商资管显然已经做好准备。

此外，通道业务对信托的贡献度很大。在经纪业务上已经习惯了价格战的券商们正通过价格战迅速抢食通道业务份额，近期通道价格从千分之三迅速跌落至万分之五。对券商来讲，通道业务从零起步，没有以往业绩造成的收入压力，因此对价格的容忍度很高。相反，有些信托公司却对通道业务非常依赖，将不可避免地遭受冲击。笔者认为，即使券商资管在集合理财和专项理财上未能快速突破，仅依靠通道业务，就可能在短期内突破2万亿大关。

券商的客户服务能力更具优势。由于信托公司无法拓展网点，使得其销售能力和客户服务能力只能局限在一线城市，甚至项目获取能力也受到一定影响。尽管近年来通过与银行、第三方理财等机构合作，一定程度弥补了信托公司在销售端和服务端的不足，但缺乏直营团队和物理网点这一重要的沟通渠道始终是信托公司挥之不去的心病。为此，很多信托公司建立了财富管理中心，意在加强自身的渠道拓展能力。但显而易见，券商具备明显的网点优势，网点优势可以转化为信息优势、销售优势和服务优势。券商在经纪业务领域经营多年，不仅在网点形成了完整的投资顾问体系，更是在总部和区域层面形成了完整的客户服务体系。

此外，券商积累的客户多是具有较高风险承受力的客户，其风险意识和对损失的认知比较到位，这也有助于券商资管业务的发展。

科技的力量亦不容忽视。券商科技水平较高，适应电子商务的发展潮流。这也成为其提升资管规模的重要优势。业界还很少将电子商务与资产管理联系起来，但电子商务的发展有目共睹。目前股票交易已经实现了极高的科技替代率，广大投资者已经完全适应了利用电子渠道进行股票交易。券商的资管产品如果通过股票交易系统进行买卖，会极大方便投资者。这种产品交易模式对科技水平的要求较高，信托的科技水平还远未达到这一水准。这种比较优势将帮助券商获得更多投资者的青睐。

目前，信托行业已经意识到了竞争格局的变化，多家信托公司也在密切关注券商资管的发展态势，并研究如何应对。尽管信托公司业务灵活、激励手段到位，但券商的后发优势十分明显，券商资管超越信托也许只是时间问题。