《阳歌专栏》百度洽购糯米网股权

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度洽购糯米网股权**

近些日子，几乎每个月都有关于百度(BIDU.O)并购活动的传言，该公司突然似乎急于收购大型资产，以推动业务多元化发展。最新传言称，百度收购人人网(RENN.N)旗下糯米网的交易接近达成。作为中国盈利状况最好的互联网企业之一，百度希望利用中国互联网企业估值低的机会。许多此类企业目前资金不足，并无法令外国投资者对其感兴趣。相比之下，百度拥有进行并购的充足资源，还通过近期的两次发债，募集了25亿美元的资金。

据最新报道称，百度过去两个月一直在与人人网磋商收购糯米网的事宜，谈判如今已经进入最后阶段。报道称，人人网只想出售糯米网的战略股权，而百度却想获得控股权或者直接收购糯米网。不到3个月前，曾有传言称糯米网与拉手网磋商类似的合作交易。

该交易是一段时间以来我们在团购领域看到的首个此类交易。团购行业一度十分火热，过去一年行业规模则严重缩水。最新报道称，百度还就可能的合作接触过大众点评网，但后者表示更愿意保持独立并最终上市。大众点评网是为数不多的盈利团购网站之一。

近期的各种最新报道都未提到糯米网的业绩情况，我怀疑该公司可能处于亏损或收支平衡的状态。不过，对于百度而言，盈利似乎并非主要关注点。过去几个月，百度频频被报道有意收购各种互联网资产。

一个月前，百度凭借11亿美元收购91无线控股股权以及计划以约19亿美元全盘接手后者的消息，登上了媒体的头版头条。在此之前的5月，该公司同意以3.7亿美元收购PPS在线视频分享资产，也曾引起媒体的广泛关注。据报，百度还曾有意收购搜狐(SOHU.O)旗下的在线搜索网站搜狗。

百度并非当前唯一突然对并购感兴趣的企业，也有其他资金充裕的企业寻求合适的收购目标，以便在核心业务以外进行多元化发展，电商巨头阿里巴巴就是其中之一。今年早些时候，阿里巴巴相继收购了新浪(SINA.O)微博和高德AMAP.O的战略股权。此外，腾讯(0700.HK)上月也加入这场并购战，入股全球网络游戏开发商动视暴雪(ATVI.O).

这三家企业中，可以说阿里巴巴的战略看起来似乎最好，该公司的重点目标是有助于带动其电商业务进入移动互联网和社交网络领域的公司。腾讯的战略似乎无法产生太多协同效应，而百度似乎对任何寻求投资者的资产都感兴趣。最终，我觉得百度可能会以1亿美元或者更多资金来收购糯米网的战略股权，而非控股股权。在今年余下的时间内，该公司以及阿里巴巴甚至腾讯，可能还会进行一些其他大型并购交易。

一句话：百度可能收购糯米网的非控股股权，以便在核心的搜索业务以外寻求多元化发展。

**UPS豪赌中国电商机遇**

全球物流巨头UPS(UPS.N)在获得中国国内货物运输牌照一年后展开大规模扩张，意在从中国电子商务的蓬勃发展中受益。这种扩张对UPS来说可能非常有利可图，既能从货物运输需求大幅增加中获利，也能从利润巨大的物流服务需求中获益。电商企业可能欢迎这样的第三方物流服务，很多也在打造自己的仓库网络，以更加有效地运送产品。

在长达数年的游说后，UPS和联邦速递(FDX.N)终于在大约一年前获得中国国内货物运输牌照，迎来巨大的新机会。此前他们只能从事国际货运服务。获得牌照正值电商蓬勃发展带来的货运市场繁荣。有预测称，今年中国市场电商销售料达到1.85万亿元。

UPS近期宣布，将在上海和成都各增加一个物流中心。上海的新物流中心占地超过7万平方英尺，这是UPS在该地区的第四个物流中心。该物流中心距离浦东机场很近，也临近高速和其他公路网络，可以迅速向上海地区运输货物。成都的物流中心占地为4.7万平方英尺，接近双流机场，有望将向四川省和其他西南地区运输货物的时间缩短到一天以内。

亚马逊(AMZN.O)、腾讯(0700.HK)和京东商城等电商巨头也在打造仓储体系。这些企业在过去两年打造了遍布中国的物流中心网络，以缩短送货时间，既互相竞争，也试图与传统零售商一决高下。

5月，媒体报道腾讯旗下的易迅网推出一日三送服务，一些顾客下单能够在两个小时甚至更短的时间内拿到产品。阿里巴巴也在5月宣布，未来几年将在物流上投资1,000亿元，帮助商家更加有效地送货。

UPS的扩张之举看起来很明智，能够满足不想自行建造和运营物流中心的企业的需求，因为建造和运营物流中心耗资巨大。我预计联邦快递也在进行类似的物流能力扩张，两家企业都将看到物流服务的强劲需求，特别是来自中型电商企业的需求。预计UPS继续扩张，物流服务需求强劲，为该公司带来新的获利点。

一句话：UPS增加两个新的物流中心，扩大物流能力，能够服务于国内电商需求。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：程芳/王燕焜《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

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