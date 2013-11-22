《阳歌专栏》国企卖资产掩盖亏损

**国企卖资产掩盖亏损**

中国媒体报道称，航运巨头中远(601919.SS)(1919.HK)和铝业巨头中国铝业(2600.HK)(601600.SS)等国有企业卖出资产，从而看起来能够盈利，以免从上海证交所退市。报道还提到了这些企业隐藏亏损的其他技俩，很多中国投资者只关注公司获利。

报道提到的国企都来自传统行业，去年业绩都报告亏损，如果今年再度亏损，就有从上证退市的风险，涉及企业包括中海集运(601866.SS)(2866.HK)、中海发展(600026.SS)和华电能源(600726.SS)等。

报道指出，七大亏损央企年末共狂甩284亿资产，从而实现2013年全年盈利。报道未披露买家信息，我猜测主要是其他大型国企。

报道提到中国铝业将旗下部分资产作价50亿元卖给母公司，从而扭转前三季度亏损的18.5亿元，实现全年获利。如果在其他国家，这样的财务技俩将招来股东权益维护者和投资者的怀疑和广泛指责。但在中国这种做法很普遍，很难作出投资决策。

不幸地是，这种技俩不只局限于大型国企，民企也常这么干。这种财务作假手段给西方做空机构提供了巨大的机会，他们过去两年里通过质疑在纽约和香港上市中国企业的财务报表而获利颇丰，所有中国概念股都遭到西方投资者的信任危机波及，这其中可能也是有些道理的。

我的建议是投资者避开大型国企，这些企业往往在多地上市。如果真的想买国企股，我建议考虑银行和电信等高增长行业，当然也不能对财务报表掉以轻心。

民企的情况略好一些，这也是我主要关注民企的原因。不过做空机构的攻击和信任危机表明，这些企业也存在类似的问题。很大的不同在于民企如果陷入困境，无法指望政府救助。这意味着如果对这些企业不够了解，投资者面临的负面风险可能很大。

一句话：七大央企年末狂甩资产掩盖亏损，反映中国企业使用财务技俩误导投资者的文化。

**传百度洽购文学资产 搜狐畅游控股SNS软件商**

百度(BIDU.O)和搜狐(SOHU.O)凭借小规模并购活动成为媒体关注的焦点，表明随着年底将近，大型收购目标或许已经很少。今年中国互联网行业大宗并购活动迭出，堪称具有里程碑意义的一年。我曾作为记者报道中国互联网行业十余年，当时每年能看到一两宗重大并购或股权合作已经算是幸运。但今年的情况截然不同，百度、阿里巴巴、腾讯(0700.HK)等大型互联网企业，纷纷出手以巨资进行并购。

百度和搜狐开展的最新两起并购交易规模相对较小，其中百度的消息来自媒体报道，搜狐则发布了正式公告。根据报道，百度收购完美世界PWRD.O旗下纵横中文网接近成事。搜狐畅游(CYOU.O)宣布收购社交网络软件开发商Raidcall的控股股权，此举似乎意在为其业务注入活力。

坦白说，经历了中国互联网企业并购活动大放异彩之年后，这两项交易其实一点也不振奋人心。在并购活跃期，至少出现了五六宗规模上亿美元的交易，甚至还有一宗超过10亿美元的交易。在这些交易中，收购对象多为亏损企业，也有意识到没有更大合作伙伴恐无法存活的盈利企业。实施收购的企业则是百度、阿里巴巴等互联网行业的重量级企业，他们通过发行债券或增发股票募集了充裕的资金。

先来看看最新消息，有报道称百度收购纵横中文网的谈判进入最后阶段。报道没有披露交易金额，但要指出的是完美世界据报曾接近达成将纵横中文网出售给小米的交易。我觉得如果最终达成交易，涉及金额也不会很大，大约是数千万美元，而且还可能与完美世界剥离非核心资产有关。面对旗下网站鼓励分享盗版内容的指控，百度可能要借助纵横中文网，组建可自行发布内容的业务单元。

与此同时，搜狐畅游宣布以5,000万美元收购Raidcall的62.5%股权。投资者对这项交易并不感到振奋，消息宣布后畅游股价以平盘作收。今年畅游股价走势颇为震荡，夏季曾触及40美元的高位，此后一路走低，目前已经回落至28美元左右。搜狐股价走势也是如此，在一连串合作传言刺激下，今年早些时候一度反弹，如今已从10月初的高位回落约25%，而且我怀疑最新交易至少部分能为搜狐和畅游带来一些人气。

广而言之，这两项交易表明有吸引力的大型并购目标开始变得更加稀缺，意味着大型并购交易数量在2014年将减少。我仍觉得明年还会出现少量大型并购交易，人人网(RENN.N)、开心网等社交网站、甚至凡客诚品有望成为并购目标。不过，整体并购活动将不及今年活跃，规模超过两亿美元的交易可能也就只有两三宗。

一句话：百度和搜狐进行规模较小的并购，表明随着大型并购目标变得日渐稀缺，重磅并购交易开始减少。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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