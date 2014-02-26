《阳歌专栏》华为、中兴推出火狐手机

2014年2月25日在巴塞罗那举行的世界通信大会中展出的中兴配置火狐系统的智能手机。 REUTERS/Albert Gea

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**奇虎、腾讯来袭 在线广告市场增长今年料触顶**

新浪(SINA.O)、搜狐(SOHU.O)和凤凰新媒体(FENG.N)等中国领先的网络门户企业最近陆续公布的财报表明，在线广告市场显露增长放缓趋势。新浪和搜狐能够借助各自新业务的增长来抵消广告业务放缓的影响，新浪拥有新浪微博，搜狐则可以仰仗搜索和视频服务。但是，奇虎360QIHU.N等新生力量的介入将带来更多挑战，奇虎急需360搜索为其带来收入。

在细看各家财务数据之前，先来看看中国在线广告市场的整体情况。根据最新公布的数据，去年中国广告市场整体上一扫2012年的低迷，实现增长6.4%；在线广告增长46%，轻松超越整体市场表现。根据市场研究公司Kantar和CTR发布的2014中国媒体和市场趋势报告，2014年中国广告市场增长预计略放缓至6%。

新浪、搜狐和凤凰新媒体最新发布的季度业绩报告看似证实了上述整体市场预期。新浪本周稍早公布，第四季广告业务营收同比增长45%，今年第一季预计增长48%。但是，值得指出的是，不计入微博广告收入，新浪第四季广告收入仅增长28%，今年第一季则很可能持平甚至略有下滑。

搜狐上周宣布，第四季广告收入增长50%，今年第一季预计增幅回落到40%。凤凰新媒体公布第四季广告收入增长37%，第一季预计会增长40%，这也是中国主要互联网企业到目前为止给出的最乐观预测。这份季度财报也提振其股价在盘后交易时段上涨了7%。

纽约时间今天稍晚，在线广告巨擘百度也将公布季度业绩，届时我们将能够更清晰地看到在线广告市场的成长趋势。总体来看，在线广告市场增幅今年可能触顶，随后将开始走下坡路。随着奇虎和腾讯(0700.HK)等新生力量纷纷加入分食蛋糕行列，可能会使上述市场趋势雪上加霜。

奇虎在过去一年里努力推动360搜索增长，现在在中国大陆已经拥有了超过20%的市场份额，因此可能造成最大的威胁。投资者预计该公司谋求很快从360搜索的快速成长上谋利，因此股价大幅上涨，同时也给该公司带来更大压力。腾讯也在积极促进其微信业务的盈利，广告营收明显是其目标之一。总体来看，2014年对过于依赖在线广告收入的公司而言将是艰苦的一年，在线广告营收增长很可能持续放缓。

一句话：随着市场成长放缓和竞争者增加，依赖广告收入的中国互联网企业今年很可能遭遇广告营收增幅缓慢且持续下降的局面。

**华为、中兴推出火狐手机**

本周早些时候我曾写过，免费的火狐手机操作系统可能加剧本就激烈的中国智能手机市场竞争；现在有消息称，华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)推出火狐操作系统手机，我的预测可能很快成真。所有智能手机和手机芯片巨头本周都在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上展示最新的产品，所以各种消息纷至沓来。

低端智能手机芯片生产商展讯SPRD.O本周早些时候推出了一款火狐芯片，造价仅25美元。手机芯片往往是手机最贵的零部件，因此我猜测今年晚些时候会出现50美元甚至更便宜的超低价智能手机。

现在中兴和华为也推出了火狐手机，进一步向低端处理器市场施压。苹果(AAPL.O)的iOS和谷歌(GOOG.O)的Android目前是主流的操作系统。iOS仅在苹果手机上使用，Android是免费的，也是低端智能手机厂商的首选。但谷歌对使用Android的企业也有严格规定，一些企业称Android系统没有谷歌说得那么开放。

我没有使用过FirefoxOS，不清楚其开放性和易用性，该系统仍比较新。不过我的电脑使用火狐浏览器，我对其灵活性、开放性和全球开发者经常添加的新功能感到满意。

如果FirefoxOS和火狐浏览器一样有吸引力，中兴、华为和其他厂商可能很快将其视为Android的可行替代品。中兴在巴塞罗那推出了两款火狐智能手机，今年的销售目标为超过100万部。一款拥有3.5英寸屏幕，另一款为4英寸。中兴明年还将推出4.5英寸的一款机型。不知道价格如何，但声明暗示这些机型针对的是委内瑞拉和乌拉圭等对价格更为敏感的发展中国家。

华为也推出了自己的首款火狐手机，屏幕为4英寸。在线测评整体不错，称该机型可能也是针对发展中国家，未来几个月可能上市。联想(0992.HK)尚未推出火狐手机，如果华为和中兴的火狐手机表现不错，联想可能迅速跟进。

先要看看这些低端机型的表现，才能判断他们是否会撼动市场。不过基于我对火狐以及发展中国家对价格的敏感程度的了解，我认为成功的机会高于50%。这意味着其他低端厂商可能也会进入。

一句话：中国智能手机厂商可能对火狐手机操作系统青睐有加，而低端手机市场将面临更大的竞争压力。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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