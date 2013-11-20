《阳歌专栏》戴姆勒入股北汽股份 中国移动Jego重新上线

**戴姆勒入股北汽股份**

中国汽车市场出现新的压力信号，汽车厂商加大广告支出，因竞争激烈而且增长放缓。与此同时，德国汽车厂商戴姆勒DCXGn.DE入股北汽股份，试图扭转近几年执行不力导致的缓慢增长局面。

首先我要指出的是，我一直预计中国汽车市场放缓，但这样的情况并未真正出现。今年10月，汽车销量大幅增加22%，前10个月销量增幅为17%。但我仍怀疑实际情况和数字不一样，因为这只是出货给经销商的数量，并不是实际销售。此外，中国政府加速清理空气污染很容易殃及汽车行业。北京和上海等大城市已经开始削减每个月发放的机动车牌照数量，其他治理污染的措施应该也会打压消费者2014年购车的积极性。

有所觉察的汽车厂商们斥重金涌向央视年度广告招标。媒体报道称，汽车厂商今年的广告支出大幅上升，合资厂商广告投放量同比增加一倍。今年央视首次不公开广告招标的实际金额，暗示数字可能不太好看，去年11.4%的增幅就不怎么样。

戴姆勒出资6.25亿欧元收购北汽股份12%股权，同时戴姆勒在双方的合资销售企业中占股将由50%提升至51%。戴姆勒成为首家在中外汽车合资企业中成为控股方的外国公司，此前根据中国法律这是不允许的。

戴姆勒在与奥迪和宝马(BMWG.DE)在中国高端车市场的竞争中落下风，市场份额稳步下滑。奥迪一直明显领先，因为其母公司大众汽车(VOWG.DE)进入中国市场较早。戴姆勒和宝马则旗鼓相当，但过去两年里，宝马将戴姆勒甩在了身后。今年前10个月，宝马销量增加27%至31.8万辆左右，而戴姆勒的销量只增加了9%至18.6万辆。

媒体报道提到了戴姆勒近期表现不佳的一些原因，包括与经销商的关系不好。对于戴姆勒与北汽股份的合作能否重振戴姆勒，我不是很乐观。我从未特别喜欢北汽股份，而戴姆勒在中国的问题似乎与公司文化有关，可能不容易改变。当然什么事情都可能发生，戴姆勒可能突然就重获新生了。但可能性更大的是该公司将继续艰难度日，因为与北汽股份的合作给其中国运营新增加了一层官僚作风，没什么其他贡献。

一句话：汽车厂商预期在华销售放缓，因此增加广告支出；戴姆勒与北汽股份的合作料不温不火。

**路由器之争 中国移动Jego重新上线**

对于中国互联网企业而言，他们的新宠可谓层出不穷，先是智能手机，然后是互联网电视，如今又是无线路由器。这些企业如此举动的目的是为其网站和服务吸引流量。我曾在今年6月奇虎360QIHU.N进军路由器行业时写过相关文章，如今又有报道称小米、百度(BIDU.O)及盛大准备也进军该行业。与此同时，中国移动(0941.HK)(CHL.N)进军国际市场，重新推出一度暂停的Jego服务。Jego服务最初是在今年早些时候上线的，之后被短暂叫停。

这些消息的一个共同主题，即电信网络运营商、互联网企业及硬件制造商之间的界限日渐模糊，涉及的企业有中国移动、百度及奇虎和小米等。随着中国准备发放虚拟运营商牌照（VNOs），这种趋势正在蔓延至全国。虚拟运营商需从三大电信运营商租赁网络，来提供自有品牌的电信服务，预计相关业务将在明年推出。

先来看看关于电信方面的情况。有消息称，百度、小米和盛大均计划推出无线路由器，今年早些时候有报道称奇虎也有类似计划。智能手机及互联网电视领域也曾出现过类似情况，百度、小米和腾讯(0700.HK)也都自行或与其他公司合作推出过不同的产品。

百度已经推出了自己的智能手机，并在9月宣布与TCL(1070.HK)合作推出智能电视。阿里巴巴也有类似举动，并在近期与创维(0751.HK)推出智能手机。这些公司如此举动的目的只有一个，即让他们的互联网服务深入人们的电视、个人电脑、智能手机和平板电脑。

路由器是其中一个很重要的环节，含有可将电脑或其他设备导向路由器开发商网站和服务的软件。谷歌(GOOG.O)的免费安卓操作系统便有类似作用，可将智能手机用户导向自己的网站和服务。我怀疑，这些企业推出的路由器售价将会相当低廉，而且他们也会利用这些设备将网络用户导向他们的网站和服务。

再来看看中国移动，该公司刚宣布重新推出Jego服务，该服务是与Skype类似的网络电话产品，目标人群是经常向国内打电话的海外用户。观察人士应当记者，中国移动在6月推出Jego，但几周后就叫停了该服务。至于叫停的原因，一直没有官方说法，但媒体报道该公司国内用户发现了通过Jego在国内打便宜电话的方法。

这对于中国移动而言可谓典型的过失，表明该公司利用在本土市场的优势地位向海外拓展及创新方面能力不足。对于Jego经修复后重新上线，我觉得应当向中国移动道贺，因为此举表明该公司并不是每次遇到问题就放弃。但Jego发布之初出现问题，也表明该公司与腾讯、阿里巴巴等行事作风灵活的企业竞争方面困难重重，而这最终会损及中国移动的长期前景。

一句话：无线路由器或将成为中国互联网企业最新的竞争产品，中国移动也努力在服务领域发力，但不太可能取得成功。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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