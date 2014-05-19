《阳歌专栏》聚美优品表明IPO市场仍有一线生机

**聚美优品表明IPO市场仍有一线生机**

市场观察者们颂扬化妆品网站聚美优品(JMEI.N)上市的成功：尽管中国互联网IPO人气下滑，聚美优品的定价和上市首日表现仍不错。我部分同意这种观点，因为该公司股价上市首日并未下跌，而是上涨了10%。但我也要提醒市场观察者们，聚美优品融资规模比最初低了近三分之二，因需求疲软。

我曾说过，大型投资机构可能在保有现金观察中国企业IPO的进展，支撑市场的是小型机构和散户。不过小型机构也可能开始保有现金，迎接阿里巴巴和京东上市。市场预期阿里巴巴融资规模为10-150亿美元之间。

一个月前，聚美优品宣布上市计划时，希望融资最高6亿美元。最终融资额只有2.45亿美元。

聚美优品的IPO价格为每股22美元，高于19.50-21.50美元的招股区间，暗示有投资者对该公司的未来增长前景有信心。聚美优品上市首日股价一度大涨29%，最终收高10%。

毫无疑问，买入聚美优品的很多都是投机者，而非长期投资者，因为首日交易量为1,600万股，高于1,100万股的发行量。聚美优品是细分行业的领跑企业，发展潜力巨大，而且可能成为被收购标的，因此该公司有吸引力。我估计该公司股价未来能维持住大部分涨幅，甚至可能还会继续上涨一些。

聚美优品的表现和微博(WB.O)与途牛(TOUR.O)大体相似。微博也大幅削减融资规模，上市以后表现不错，目前已经比发行价高16%。途牛也录得13%的涨幅。猎豹移动(CMCM.N)的表现则逊色不少，目前较发行价低3%，

这对即将上市的企业来说意味着什么呢？这可能意味着市场还有一线生机。我预计京东IPO价格将在询价区间的中端，上市首日股价可能上涨5

-10%。但我仍认为目前的IPO窗口将在6月底关闭，阿里巴巴来得及上市。

一句话：聚美优品的上市表现表明市场仍有一线生机，虽然大型投资机构可能在保有现金等待阿里巴巴和京东上市。

**百度宣布在硅谷成立研发中心**

百度(BIDU.O)宣布将在硅谷成立新的研发中心，成为最新一家在此地开设研发中心的中国互联网企业。此举显然是象征意义十足，曾经试图收购百度但遭创始人李彦宏拒绝的谷歌(GOOG.O)就坐落在此地。观察人士也可能会问，这是否是百度在利润丰厚但竞争激烈的西方市场挑战谷歌的新举动。

百度称，此举是公司设立单纯研发部门战略的一部分。根据百度声明，该研发部门将在加州和北京设办公室，由人工智能领域的领袖人物吴恩达掌舵。百度在硅谷已有了一家研发机构，最新举动标志着该机构将得到扩大。

百度的公告其实并无太多消息，只是对现有研发机构和吴恩达做了一些背景介绍。此举看起来更像是进行整合，也可能是对现有研发机构进行一些扩大。聘请吴恩达如此重量级的领袖人物，表明百度打算将其研发业务的中心搬到硅谷，重点放在改善研发能力上。

此举与中西方企业近期纷纷采取的举动类似。百度聘请吴恩达加盟，与十年前谷歌聘请李开复加盟有惊人的相似之处。李开复也是研发领域一位名气响亮的人物，当年曾供职于微软，加盟谷歌后主抓该公司进军中国的研发业务，该业务最终因李开复的离职而结束，谷歌也于不久后在2010年退出中国市场。

百度此举与腾讯(0700.HK)和苏宁云商(002024.SZ)近期的举动也颇为相似。腾讯在硅谷有一家游戏研发中心，该公司去年还曾宣布在美国开设微信办公室，曾一度引起媒体关注。去年末，苏宁云商也宣布成立硅谷办公室，目的是寻求使公司从传统零售商转型为互联网公司。

除了核心的搜索业务外，百度在其他领域并非以开拓者而闻名，因此该公司仿效其他企业设立研发业务也就不足为奇。此举似乎表明百度在拓展中国以外市场的业务方面，可能变得更加锐意进取，原因是该公司目前的搜索技术其实很一般，尽管其搜索业务在本土市场的商业化相对成功。

百度在中国以外的市场已经采取了一些有限的举动，但都不是很成功。该公司最早向日本市场采取的举动，基本算是彻底失败，该公司还在向巴西、泰国和埃及等新兴市场发力。如果百度想在这些市场取得成功，就真的需要改善搜索技术。新的研发中心似乎是朝这一方向努力的积极举措，或许表明百度在拓展海外市场方面会变得更加激进，将会在接下来一年宣布向一两个西方市场进军。

一句话：百度成立新的研发中心，表明该公司努力提高搜索技术，这或许是其在接下来两年积极拓展海外市场的前奏。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王琛

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