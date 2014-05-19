《阳歌专栏》聚美优品表明IPO市场仍有一线生机

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**聚美优品表明IPO市场仍有一线生机**
市场观察者们颂扬化妆品网站聚美优品(JMEI.N)上市的成功：尽管中国互联网IPO人气下滑，聚美优品的定价和上市首日表现仍不错。我部分同意这种观点，因为该公司股价上市首日并未下跌，而是上涨了10%。但我也要提醒市场观察者们，聚美优品融资规模比最初低了近三分之二，因需求疲软。
我曾说过，大型投资机构可能在保有现金观察中国企业IPO的进展，支撑市场的是小型机构和散户。不过小型机构也可能开始保有现金，迎接阿里巴巴和京东上市。市场预期阿里巴巴融资规模为10-150亿美元之间。
一个月前，聚美优品宣布上市计划时，希望融资最高6亿美元。最终融资额只有2.45亿美元。
聚美优品的IPO价格为每股22美元，高于19.50-21.50美元的招股区间，暗示有投资者对该公司的未来增长前景有信心。聚美优品上市首日股价一度大涨29%，最终收高10%。
毫无疑问，买入聚美优品的很多都是投机者，而非长期投资者，因为首日交易量为1,600万股，高于1,100万股的发行量。聚美优品是细分行业的领跑企业，发展潜力巨大，而且可能成为被收购标的，因此该公司有吸引力。我估计该公司股价未来能维持住大部分涨幅，甚至可能还会继续上涨一些。
聚美优品的表现和微博(WB.O)与途牛(TOUR.O)大体相似。微博也大幅削减融资规模，上市以后表现不错，目前已经比发行价高16%。途牛也录得13%的涨幅。猎豹移动(CMCM.N)的表现则逊色不少，目前较发行价低3%，
这对即将上市的企业来说意味着什么呢？这可能意味着市场还有一线生机。我预计京东IPO价格将在询价区间的中端，上市首日股价可能上涨5
-10%。但我仍认为目前的IPO窗口将在6月底关闭，阿里巴巴来得及上市。
一句话：聚美优品的上市表现表明市场仍有一线生机，虽然大型投资机构可能在保有现金等待阿里巴巴和京东上市。
**百度宣布在硅谷成立研发中心**
百度(BIDU.O)宣布将在硅谷成立新的研发中心，成为最新一家在此地开设研发中心的中国互联网企业。此举显然是象征意义十足，曾经试图收购百度但遭创始人李彦宏拒绝的谷歌(GOOG.O)就坐落在此地。观察人士也可能会问，这是否是百度在利润丰厚但竞争激烈的西方市场挑战谷歌的新举动。
百度称，此举是公司设立单纯研发部门战略的一部分。根据百度声明，该研发部门将在加州和北京设办公室，由人工智能领域的领袖人物吴恩达掌舵。百度在硅谷已有了一家研发机构，最新举动标志着该机构将得到扩大。
百度的公告其实并无太多消息，只是对现有研发机构和吴恩达做了一些背景介绍。此举看起来更像是进行整合，也可能是对现有研发机构进行一些扩大。聘请吴恩达如此重量级的领袖人物，表明百度打算将其研发业务的中心搬到硅谷，重点放在改善研发能力上。
此举与中西方企业近期纷纷采取的举动类似。百度聘请吴恩达加盟，与十年前谷歌聘请李开复加盟有惊人的相似之处。李开复也是研发领域一位名气响亮的人物，当年曾供职于微软，加盟谷歌后主抓该公司进军中国的研发业务，该业务最终因李开复的离职而结束，谷歌也于不久后在2010年退出中国市场。
百度此举与腾讯(0700.HK)和苏宁云商(002024.SZ)近期的举动也颇为相似。腾讯在硅谷有一家游戏研发中心，该公司去年还曾宣布在美国开设微信办公室，曾一度引起媒体关注。去年末，苏宁云商也宣布成立硅谷办公室，目的是寻求使公司从传统零售商转型为互联网公司。
除了核心的搜索业务外，百度在其他领域并非以开拓者而闻名，因此该公司仿效其他企业设立研发业务也就不足为奇。此举似乎表明百度在拓展中国以外市场的业务方面，可能变得更加锐意进取，原因是该公司目前的搜索技术其实很一般，尽管其搜索业务在本土市场的商业化相对成功。
百度在中国以外的市场已经采取了一些有限的举动，但都不是很成功。该公司最早向日本市场采取的举动，基本算是彻底失败，该公司还在向巴西、泰国和埃及等新兴市场发力。如果百度想在这些市场取得成功，就真的需要改善搜索技术。新的研发中心似乎是朝这一方向努力的积极举措，或许表明百度在拓展海外市场方面会变得更加激进，将会在接下来一年宣布向一两个西方市场进军。
一句话：百度成立新的研发中心，表明该公司努力提高搜索技术，这或许是其在接下来两年积极拓展海外市场的前奏。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王琛
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。