《阳歌专栏》中国酒店行业增速放缓

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**先声药业退市唯品会增发 冰火两重天**

一周前因退市传言引发中国互联网门户搜狐(SOHU.O)股价大幅震荡一波未平，有关先声药业SCR.N私有化消息一波又起。据媒体报导，网游运营商第九城市(NCTY.O)也在考虑退市。但是，当前股价高涨的电商唯品会(VIPS.N)却在走相反的路线，宣布增发筹资1.8亿美元。以上消息显示，海外投资者对中资概念股变得益发挑剔，对少数成长快速的个股青睐有加，而对其他表现疲弱的中资股则冷眼旁观。

首先看看先声药业，这是宣布私有化计划的众多受冷遇中资股中的最新一例。根据私有化方案，先声药业的股东将凭持有的每单位美国存托凭证（ADS）获得9.56美元，较宣布私有化之前的收盘价溢价20%。

在私有化消息出来后，先声药业股价飙升了16%至9.25美元。这个价格和退市方案给出的价格相差仍很大，显示部分投资者对该公司能否完成私有化计划仍有疑议。第一批退市的盛大互动娱乐在最初宣布退市后，过了一段时间才完成退市交易，另一家是户外广告公司分众传媒FMCN.O，后者距离最初宣布退市的消息已经过了半年有余，尚未完成私有化过程。

上述两家公司在上市时的市值都高达40-50亿美元，因此可能会在退市时遇到麻烦。相对来看，先声药业的市值小得多，只有5亿美元左右，可能会顺利得多。

先声药业退市的消息很令人失望，这家公司曾是从中国快速成长的制药行业中牟利的较佳投资对象。2008年，先声药业股价曾一度上探到16美元，但是现在只有其一半，且毫无上涨的迹象，投资者已经对其漠然处之。

其他中资公司也遭遇了类似的冷遇，股价的高度震荡，使得投资者避而远之，而且2011年发生的一连串中资公司会计丑闻也令投资者对它们的报表质量心有余悸。去年，阿里巴巴从香港市场退市，国人通信告别美国市场，酒店运营商7天连锁酒店SVN.N亦在私有化过程中。

另据中国媒体报道，在线游戏公司第九城市正在与投资者和私募股权公司磋商潜在退市计划。我不会对这个报道的真实性感到吃惊，第九城市自从失去了“魔兽世界”的许可之后，已经遭投资者冷遇多年。

该公司在纽约市场的股价持续疲弱，仅有8,000万美元的渺小市值令其容易退市。第九城市股价周一收跌1%，也许是因为短线投资者已经不再对其感兴趣。

最后在看看唯品会的消息，过去几个月来其股价大涨，因唯品会是赴美国上市的中资电商中屈指可数实现盈利的公司之一。有报道称，唯品会将增发600万单位ADS，筹资1.8亿美元。该公司上市时仅筹得7,000万美元。唯品会股价在增幅消息激励下大涨了6%，再度接近最近触及的历史高点。市场反应表明投资者对这家公司仍兴致勃勃，是少有的获得投资者垂青的中资股。

一句话：先声药业宣布退市和第九城市私有化传言，表明海外投资者对绝大多数中资企业股票冷眼旁观，仅有极少的高增长企业例外。

**中国酒店行业增速放缓**

酒店运营商如家HMIN.O和7天连锁酒店集团SVN.N刚刚发布的最新季度业绩显示，中国快速增长的旅行行业即将面临增速放缓，从而进一步印证了竞争对手汉庭(HTHT.O)上周业绩显示的类似情况。除了这些经济型酒店大举扩张外，万豪国际MAR.N、洲际酒店（InterContinental）(IHG.L)等国际高端品牌也纷纷扩张业务，是导致这一结果的最主要原因。此外，中国经济放缓，休闲和商务旅行支出下降导致出行需求低迷，也是主要原因之一。

借鉴以往的经验，就会发现旅行业这个周期性很强的行业在2013年可能十分低迷，但随着经济复苏，该行业在2014年可能有望回暖。因此，投资者若想趁该行业回暖而买入该板块股票，那可能得等到今年中期再作行动，届时由上述一连串黯淡业绩引发的抛售可能放缓。

我们先来看看如家和7天连锁酒店集团的最新业绩。7天连锁酒店正进行私有化，从纽约证交所退市。这两家公司均报告称，去年四季度业绩增速放缓，并预测今年增速还会进一步放慢，这与汉庭上周财报显示的情况类似。

如家是中国最大的上市酒店企业，该公司去年四季度营收增长约12%，较去年全年46%的增速明显回落。该公司去年四季度净收入下降80%，全年实际处于净亏损状态，主要受近期收购的莫泰168亏损拖累。如家预测，今年营收增势依然疲软，同比可能增长约16%。

去年夏季，如家股价一度跌至17美元低位，之后大幅反弹，目前约为30美元。该公司发布最新业绩后，其股价走势基本持平，但随着该公司营收增速继续放缓，我觉得其股价在未来数月可能承压。

7天连锁酒店集团的业绩表现稍好一些，该公司去年四季度营收增长28%，全年营收增速亦大致如此。该公司去年四季度利润增长近8%，远低于全年36%的增速。与如家一样，该公司预测今年营收将增长约16%，只有去年增幅的一半左右。

正如我在上文所言，这三家在美上市酒店企业的业绩表明，类似的低迷态势在旅行行业相当普遍。这三家企业正在利用这一低迷态势，通过新的扩张举动，来迎接行业未来的回暖。汉庭计划今年将旗下的酒店数目增加约三分之一，如家和7天连锁酒店分别计划将酒店数目增加约20%和27%。如家近期还与户外广告公司Tiger Media签署了向后者出售广告牌空间的协议，这或成为该公司一个强大的潜在营收源。

以上种种表明，随着当前这种低迷态势继续，旅行行业及该板块股价将从近期高位回落。但我觉得这种情况从明年这个时候将开始好转，届时这三家企业应当会做好准备，迎接行业的下一个上升期。

一句话：如家和7天连锁酒店的最新业绩显示，酒店行业的增势日渐放缓，这种态势在今年的大多数时间将会持续，到2014年中期该行业有望迎来下一个上升期。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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