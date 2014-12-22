《阳歌专栏》复星提高对Club Med的收购报价 安邦保险增持民生银行

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz) **复星提高对Club Med的收购报价 安邦保险增持民生银行**

一句话：复星打算多出20-30%收购Club Med；安邦保险需要对投资谨慎，以免买到高估和表现不佳的资产。

中国两大非常活跃的机构投资者进入今天的头条。私募股权巨头复星国际(0656.HK)提高对法国度假连锁集团Club MedCU.PA的收购报价，与一个意大利集团激烈竞争。另有报导称，安邦保险增持民生银行(1988.HK)(600016.SS)。

这些都反映出中国机构投资者更加自信地寻找好的投资标的。安邦保险这样的国企传统上投资范围非常有限，无法投资大多数股票和海外资产，持有的大多为国债。但随着这些公司的经验增加，中国政府正在放松规定。

作为一家民营企业，复星面临的限制要少得多，过去五年里非常积极地进行海外投资。一年半以前，复星宣布打算投资Club Med，与管理层领导的收购集团联手。该集团出价每股17欧元，给Club Med的估值为5.4亿欧元，如果收购成功复星将获得46%的Club Med股权。

但意大利富豪Andrea Bonomi支持的集团前来搅局，引发竞购战。最新消息称，复星在周五的最后期限前几个小时将收购报价提升至每股24.60欧元，给予Club Med的估值为9.4亿欧元，这意味着如果Bonomi决定放弃，复星所出的价格比最初的收购报价高近50%。

复星创始人郭广昌显然对Club Med有他自己的见解，对Club Med在亚洲和中国的扩张早有盘算。他的计划看起来非常有道理，因为中国旅游市场迅速发展，Club Med度假村在中国将受到欢迎。我预计郭广昌会继续战斗下去，直到Bonomi放弃，复星可能准备好在目前的价格基础上再至少多出20-30%。

安邦保险名气相对不大，但10月的几宗大规模全球并购让该公司突然声名大振。该公司出资近20亿美元收购了纽约华尔道夫酒店，媒体还报导该公司正在寻求入股韩国友利银行以及收购比利时保险公司Fidea。

报导称，安邦保险增持民生银行，持股比例达到9%。安邦保险还增持招商银行(3968.HK)(600036.SS)，12月初持股比例达到10%。

报导指出，安邦保险打算上市，可能融资约20亿美元。该公司可能成为投资中国保险公司的又一个不错选择，上市的中国保险公司往往非常保守。但安邦保险可能需要对投资更加谨慎，以免买到高估和表现不佳的资产。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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