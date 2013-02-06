《赵岩专栏》“以贵为生”中国经济软着陆？

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中国经济软着陆了吗？如何看待其前景？追溯答案的最简明路径可能是软着陆的模式探讨，尤其当其与美国“以贱为生”复苏逻辑形成鲜明对比的时候。

久违了，复苏的全球经济。

当次贷渐行渐远，经济迎来重生，讨论一切之前，必须首先对读者开宗明义的是：廉价资产永远是抵御经济和金融事件的最佳选择，就算复苏时刻也不能例外。

新年伊始，佐证中国经济软着陆的信息层出不穷。

电监会刚公布报告称，2012年全社会用电量同比增长5.5%，预计2013年全社会用电量增速有望达到9%以上。而用电量一向为经济的领先指标，提示中国经济已软着陆并回升势可期待。

2012年四季度中国国内生产总值(GDP)增幅在连续七个季度放缓后首次回升至7.9%；全年增速7.8%，超出年初设定7.5%的目标。且国家统计局局长预计，2013年将延续上升势头。

欢迎好消息！但千万别忘了多看一眼好消息的背后：中国靠什么拉动经济？

投资、消费、进出口三驾马车，让我们先看进出口吧。

中国官方媒体《经济参考报》报道，中国出口大省2013年纷纷调降出口目标，从去年的8%-10%降至5%，甚至包括去年唯一达成外贸增长目标的广东。台湾主流媒体就此打出了一个不友好的“惊悚”标题，《中国外贸有多惨，增长目标今年要腰斩》。

贸易头马脚力不济，重担只能落在投资和消费的肩上，而其中房地产和基建一直是挑大梁的主角。这两位主角如何唱好“软着陆”大戏？不妨看看它们过去13年的表现。

2000年到2008年是全球经济扩张期，也是泡沫酝酿期，期间中国房价攀升，投资增势迅猛，尤其是2005年以后；2008年次贷危机来了，全球性的房地产泡沫退潮，房价回落，中国房价则逆市走高，伴随四万亿刺激政策，海量货币扩张的财富虚胖藏身其后；2012至今，欧洲主权债务危机从显山露水到暂时尘埃落定。美国房市终于走出阴霾，而中国房地产路在何方？恐怕将走向更高。

是的，我说的是更高，至少在美国货币政策扭转之前。这既是潮流趋势，也是宏观选择。

某种意义上，中国经济的软着陆，就着陆在“以贵为生”的大路上。经济要增长、贸易正脚软，对房地产和基建两位主角，只能是向“更高”要生存，向“更贵”要发展，这事关中国就业增长、GDP扩张、内需拉动。

诚然，正如中国国务院参事夏斌尖锐指出的那样，中国经济面对严重的结构失衡问题，譬如“近10年来投资、消费、净出口比例严重失衡。2003-2011年GDP增长中年均约50%来自投资推动，消费特别是居民消费占GDP的比重严重偏低，从2000年的46.4%一路下滑，到2010年仅为33.8%，竟下滑了12.6个百分点。”

但治理“投资大头症”，恐怕直接后果就是结构性的增长减缓，搞不好，就是所谓的“硬着陆”了。

所以一边强调调整的重要性，而另一方面“以贵为生”，恐怕已经是中国经济“软着陆”的现实选择了。

让我们看两组数据。

中国国家统计局和物流与采购联合会公布，1月中国非制造业PMI微幅升至56.2，创下五个月高位。其中土木工程建筑业新订单指数再创新高，意味着近期基础建设投资需求仍会继续增长。

而渣打(2888.HK:?行情)每季向30家中国开发商的调查发现，在需求强劲、减价及市场气氛转变带动下，中国内地多个城市的住房价格正在上升，18家开发商表示有意于未来三至六个月购买土地。此外地方政府也增加土地供应，土地流拍的情况也持续减少，预期未来数月房地产开工量将增加。

因此渣打指出，中国内地房地产市场复苏动力正在积聚，开发商已开始重回土地市场，并拟今年增加开工量；目前市场已见到房价温和上升的迹象，行业板块正在整固。

路透12月初援引消息人士透露，中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%，并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响。

不管是结构调整中的过渡，还是迫于现实的无奈，房地产和投资正时刻准备为软着陆扛鼎，这与美国走出的次贷危机后复苏之路截然不同。?美国式“以贱为生”也许美国的道路该被概括为：以“贱”为生，房“贱”、利率“贱”。

面对次贷冲击，美国的选择不是力挺房价，而是着力修正银行财务报表；不是扩张货币，而是从低利率和财税政策刺激需求，从消费和就业提供支撑。

而其持续的QE有效的将利率推低并维持在零附近，有效地配合存款准备金支付利息等政策抑制货币扩张，通胀波澜不惊。低利率、以贱求生，以贱刺激需求的政策，让曾经的病灶-房地产经过四年，蜕变成美国经济“软着陆”并再起飞的机坪。

1月底CNBC《房价涨幅六年最大 显示经济在复苏》报道称，房贷利率盘旋于历史新低，推升美国不动产需求，甚至超越了目前的市场供应能力，不仅成为美国房价继续攀升的信号，也成为美国经济进一步扩张的巨大推动力。

1月29日公布的史坦普／凯斯席勒房价指数显示，去年11月全美20大城市房价同比涨5.5%，高于前月下修后的涨4.2%，创2006年8月来最大涨幅；11月房价经季节调整后环比则攀升0.6%，让全球投资者无法抵抗廉价美国资产的诱惑。

此外，美国劳工部公布1月新增15.7万个就业岗位，11月及12月新增就业岗位均上修，比原先公布的高出12.7万个，换言之，2012年的就业市场情况比稍早公布的显得更稳健。

再看看美国的制造业吧。供应管理协会(ISM)公布，美国1月制造业活动指数升至53.1，高于12月的50.2，为去年4月以来最高，这显示制造业有望继续支撑美国经济。

这些强劲数据激励美股上涨，道琼工业指数触及2007年10月中以来高位，标准普尔指数亦升至五年高点。

路透援引加州州立大学Channel Islands分校经济学教授Sung Won Sohn指出："显然美国经济具备前进动能，经济引擎的多数活塞都在运作，指向经济将持续增长。"

与此同时，美元也在迎接难得一见的复兴，短短三个月美元兑日圆出现15%的涨幅。路透报道称，反弹不仅植根于页岩气革命带给美国的能源独立性，更缘于由此而来的美国贸易逆差日益改善、以及经济的出众表现。

贝莱德投资研究所首席策略师Ewen Cameron Watt称，无法预测美元多头市场的确切时间，但可能就在未来五年。

未来五年对于中国呢？古人云“一张一弛文武之道”，收缩是扩张的前提。你见过大潮一波波冲向更高，但你见过永不落的大潮吗？太大，恐怕就是海啸了。

摩根大通在最新报告中指出，投资过去20年成为刺激中国经济增长的主要动力，未来恐怕难以发挥类似作用，与内需增长的大幅脱节恐怕让投资迟早面对高处不胜寒的境地。

中国软着陆了吗？现在回答恐怕还为时过早，速度不代表一切，虽然中国部分省市下调经济增长目标，不再盲目追求高增长，但经济结构调整任重道远，一切仍有待观察。（完）yanina.zhao@gmail.com