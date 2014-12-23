《阳歌专栏》美团网获得新一轮融资 即将上市？

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**美团网获得新一轮融资 即将上市？**

一句话：大众点评或美团网明年可能上市，估值在50-100亿美元左右，首个上市的中国团购网站将获得溢价。

新近整合的中国团购行业可能出现首个IPO，报导称美团网即将进行规模达7亿美元的新一轮融资。这将是该公司自2010年以来的第四轮融资，今年早些时候该公司融资了3亿美元。这样的大规模融资往往在上市前不久，因此我猜测美团网可能成为中国首个上市的团购网站，明年上半年可能在纽约上市。

团购行业这样的大规模融资今年才恢复，此前两年的痛苦整合中，很多知名团购网站或被收购，或是关门大吉。目前团购网站的数量已经很少，可能只有几十家而已，美团网、窝窝团和大众点评等成为行业龙头。

报导指出，美团网最新一轮融资领投方为红杉资本，给予美团网的估值在50亿美元左右。报导还称，这将是该公司上市前最后一次大规模融资，不过美团网也不是很着急上市。

如果目前的市场人气持续到明年上半年，美团网不考虑上市将是愚蠢的。率先上市将让美团网获得相对于其他中国团购网站的溢价。

拉手网曾数次尝试上市，但总是铩羽而归。该公司10月被三胞集团收购，三胞集团旗下拥有一些表现不佳的线上和线下零售资产，我认为这宗并购并不合适，并预计拉手网最终会默默无闻。

今年进行大规模融资的团购网站不只美团网一家。2月，腾讯(0700.HK)收购大众点评20%的股份，金额不详。和美团网类似，大众点评的盈利能力已经非常好。如果假设两家网站的估值类似，腾讯投资的金额可能在7-10亿美元。

和美团网类似，大众点评反复表示希望上市，但并不急于上市。但两家公司的投资者可能不这么认为，希望在等待了五年甚至更久的情况下获得一些回报。先上市的溢价可能也是很大的考虑因素，大众点评和美团网都不愿轻易让出。

美团网的投资者除了红杉资本外，还包括美国泛大西洋投资集团和阿里巴巴(BABA.N)。这些投资者都非常清楚，2014年是中国互联网企业赴美上市的好年景，一旦目前强劲的人气下降，下一个上市窗口可能要等两年甚至更长。我预计明年会有至少一家团购网站上市，可能表现不错，因为投资者希望获得投资团购网站的机会。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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