高虎城：简化外商投资企业设立程序 稳定外商投资规模和速度

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月10日 - 中国商务部长高虎城表示，“十三五”（2016-2020年）要稳定外商投资规模和速度，提高利用外资综合质量，继续放宽外资准入，扩大服务业和一般制造业开放。
商务部网站周二刊登他在2016年全国外资工作会议上的讲话称，国际跨国直接投资波动性增大，各国引资竞争日趋激烈，中国劳动力等要素成本不断上升、投资环境有待进一步完善等，给中国利用外资工作带来新的挑战。
他表示，要简化外商投资企业设立程序；完善区域开放布局，提高自贸试验区建设质量，促进国家级经济技术开发区创新驱动发展，提升边合区和跨合区发展水平；继续放宽外资准入，扩大服务业和一般制造业开放，营造法治化、国际化、便利化的营商环境；加强事中事后监管，创新外资监管服务方式。
十二五(2011-2015年)中国利用外资规模稳步增长，实际使用外资6,330亿美元，比“十一五”时期增长30%以上，并连续24年排名发展中国家首位。
中国刚刚发布的4月全国实际使用外资金额（FDI）625.7亿 元人民币（未含银行、证券、保险领域数据），同比增速放缓至6%；1-4月FDI累计达2,867. 8亿元（折453亿美元），同比增4.8%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)