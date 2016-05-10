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中国财经 | 2016年 5月 10日 星期二 18:05 BJT

高虎城：简化外商投资企业设立程序 稳定外商投资规模和速度

路透北京5月10日 - 中国商务部长高虎城表示，“十三五”（2016-2020年）要稳定外商投资规模和速度，提高利用外资综合质量，继续放宽外资准入，扩大服务业和一般制造业开放。

商务部网站周二刊登他在2016年全国外资工作会议上的讲话称，国际跨国直接投资波动性增大，各国引资竞争日趋激烈，中国劳动力等要素成本不断上升、投资环境有待进一步完善等，给中国利用外资工作带来新的挑战。

他表示，要简化外商投资企业设立程序；完善区域开放布局，提高自贸试验区建设质量，促进国家级经济技术开发区创新驱动发展，提升边合区和跨合区发展水平；继续放宽外资准入，扩大服务业和一般制造业开放，营造法治化、国际化、便利化的营商环境；加强事中事后监管，创新外资监管服务方式。

十二五(2011-2015年)中国利用外资规模稳步增长，实际使用外资6,330亿美元，比“十一五”时期增长30%以上，并连续24年排名发展中国家首位。

中国刚刚发布的4月全国实际使用外资金额（FDI）625.7亿 元人民币（未含银行、证券、保险领域数据），同比增速放缓至6%；1-4月FDI累计达2,867. 8亿元（折453亿美元），同比增4.8%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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