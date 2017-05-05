中国强烈质疑欧委会对中国产热轧板卷反补贴案裁决的正当性

路透北京5月5日 - 针对欧盟委员会对中国产热轧板卷反补贴案做出的终裁披露，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国强烈质疑欧委会裁决的正当性，并敦促欧委会严格依照世贸组织规则进行调查和裁决，尽快修改其不合理裁决。

商务部网站周五刊登新闻稿称，该案中，中国的商业银行最大限度地配合了欧委会的调查，但欧委会仍然无视其独立市场运作的事实，将国有商业银行认定为“公共机构”，其向企业提供的贷款被认定为优惠贷款。

甚至罔顾基本金融事实，将某些国有企业获得的银行贷款直接当作赠款处理，人为制造了高额补贴幅度，严重侵害了中国应诉企业权利。

王贺军强调，中国敦促欧委会严格依照世贸组织规则进行调查和裁决，尽快修改其不合理裁决。中国将采取一切合法手段维护企业利益。

近日，欧委会就对华热轧板卷反补贴案做出终裁披露，拟裁定中国企业4.9-42.6%的补贴幅度。

欧委会此前就对华热轧板卷反倾销案做出终裁，对中国出口的热轧板卷征收18.1-35.9%的反倾销税。王贺军就此表示，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。（完）