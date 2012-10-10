中国商务部称美阻拦华为和中兴进入美国报告为“无端指控”

路透北京10月10日电---针对美国稍早提出因安全顾虑而阻拦中国两大电信设备制造商华为和中兴通讯(000063.SZ)进入美国的报告草案,中国商务部回应称,该报告仅凭主观猜忌和不实依据,对中国进行无端指控,中方对此表示严重关切和强烈反对.

中国商务部网站刊登新闻发言人沈丹阳讲话称,美国会此举既有违美一贯倡导的自由市场规则,也不利於中美双方企业相互开拓市场,扩大合作.

"美国会有关委员会的这份调查报告仅凭主观猜忌和不实依据,就以国家安全为由,对中国进行无端指控,排斥中国企业在美开展正常经营和参与正当竞争,中方对此表示严重关切和强烈反对."沈丹阳称.

他并表示,希望美国会摒弃歧视中国企业的做法,秉承开放、合作的原则,切实为两国企业开展贸易投资活动创造公正、平等的市场环境,促进中美双边经贸合作顺利发展.

美国国会众议院情报委员会周初发表调查报告称,中国华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司(0763.HK)对美国国家安全构成威胁,建议阻止这两家企业在美开展投资贸易活动.

而加拿大周二亦强烈暗示,出於安全风险的考虑,将排除中国华为参与加国政府的一个通讯网络建设.

与此同时,欧盟执委会则推迟了针对华为和中兴通讯的贸易调查,缓和了欧盟和其第二大贸易夥伴--中国之间的紧张关系.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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