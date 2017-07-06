中国商务部称将加强对境外企业和对外投资的监督管理 完善风控体系

路透北京7月6日 - 中国商务部周四表示，中国企业“走出去”获得重大机遇的同时，面临的风险也在上升，将完善对境外企业和对外投资的统计和监测、加强对境外企业和对外投资的监督管理。

商务部发言人高峰在例行发布会上称，传统和非传统安全威胁交织的现状，客观上要求对境外企业和对外投资的保护工作要制度化、系统化和常态化。

他表示，下一步将会同相关部门从完善对境外企业和对外投资的统计和监测、加强对境外企业和对外投资的监督管理、积极参与国际投资规则制定、加强国际安全合作等方面着手，指导企业防范应对各类境外安全风险，处置各类突发事件，不断完善风险防控体系，提高服务保障能力和水平，维护中国境外企业和对外投资安全。

中国商务部6月中旬公布，5月非金融对外直接投资(ODI) 为82.2亿美元，同比下降38.8%；1-5月累计ODI为345.9亿美元，同比下降53%。

谈及中美两国合作，高峰称，双方目前正在就“百日计划”的后续成果进行密集磋商，期待能取得新的成果。

在TPP问题上，他表示，中国始终坚持多边主义，致力于维护多边体制权威性和有效性。关于区域贸易安排，中国一贯主张建设开放透明、互利共赢的区域自由贸易。

“只要是符合世贸组织规则、有利于推动区域经济一体化，秉持开放、包容、透明原则的区域贸易安排，我们都持积极的态度。”高峰表示。

中国国务院总理李克强日前表示，当前有效投资尤其是民间投资增速放缓，会影响经济发展后劲；中国实际使用外资金额今年出现了负增长，要引起高度重视。（完）