中国推进商品市场转型升级 到2020年形成一批百亿级千亿级市场--商务部

路透北京9月18日 - 中国商务部等五部委日前发布指导意见称，要因地制宜、分类施策，推进不同类型商品市场转型升级；目标是到2020年，形成一批转型升级绩效较好的百亿级专业市场和千亿级综合市场，建设一批平台化示范市场。

商务部网站周日刊登“关于推进商品交易市场转型升级的指导意见”全文并称，商务部将牵头制定全国性和区域性商品市场一体化发展规划，有条件的地方应建立商品市场转型升级发展基金。

指导意见表示，要加强商品市场规划引导，在全国范围内，推动京津冀、长江经济带等区域市场一体化建设，拓展面向周边国家的区域大市场，利用港域和边贸优势，形成内外联动的市场新格局。

同时，推进商品市场兼并重组，促进功能转化和布局优化；并鼓励商品市场依托区位和资源优势，建设一批商贸物流中心、仓储基地和配送中心，引进、培育一批服务优质、运作高效的物流企业；鼓励商品市场与机场、车站、港口、仓储基地等建立长期稳定的合作关系，开展多式联运。

在加快提升综合服务能力方面，将鼓励品牌自创，增强市场品牌孵化功能；支持培育创意设计型企业，引领产业升级并创造消费。

着力培育商品市场外贸功能，探索在具备条件的商品市场进行市场采购贸易方式试点，加快建设国际化商品采购基地。(完)

欲浏览全文，请点选链接： here