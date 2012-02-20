2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元--银监会

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---中国银行业监督管理委员会公布数据显示,2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币,净息差为2.7%.
同期,中国银行业金融机构总资产为113.28万亿元,同比增长18.9%.
商业银行向银监会报送的非现场监管报表本外币合计数据并显示,2011年商业银行非利息收入占比19.3%,不良贷款率1.0%,拨备覆盖率为278.1%,资本充足率12.7%,核心资本充足率10.2%.
据银监会的分类,商业银行包括大型、股份制商业银行、城商行、农商行和外资行.除上述商业银行外,银行业金融机构还包括国家开发银行、进出口银行和农业发展银行,农村合作银行,城市信用社,农村信用社,邮储银行等.(完)
欲浏览更多详情,请点选银监会网站统计信息:(here)和(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。