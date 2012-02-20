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中国财经 | 2012年 2月 20日 星期一 10:12 BJT

2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元--银监会

路透北京2月20日电---中国银行业监督管理委员会公布数据显示,2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币,净息差为2.7%.

同期,中国银行业金融机构总资产为113.28万亿元,同比增长18.9%.

商业银行向银监会报送的非现场监管报表本外币合计数据并显示,2011年商业银行非利息收入占比19.3%,不良贷款率1.0%,拨备覆盖率为278.1%,资本充足率12.7%,核心资本充足率10.2%.

据银监会的分类,商业银行包括大型、股份制商业银行、城商行、农商行和外资行.除上述商业银行外,银行业金融机构还包括国家开发银行、进出口银行和农业发展银行,农村合作银行,城市信用社,农村信用社,邮储银行等.(完)

欲浏览更多详情,请点选银监会网站统计信息:(here)和(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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