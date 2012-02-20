2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元--银监会

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息

路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。