一季度末中国商业银行不良率持平于1.74% 拨备覆盖率178.76%--银监会

路透北京5月10日 - 中国银监会周三公布监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款率为1.74%，与去年末持平；风险抵补指标--拨备覆盖率升至178.76%，去年末为176.4%。

银监会网站公布的数据显示，商业银行今年一季度末不良贷款余额为15,795亿元人民币，较去年四季度末上升673亿元。

资本充足率方面，一季末商业银行核心一级资本充足率为10.79%，资本充足率为13.26%，上年末分别为10.75%、13.28%。流动性指标方面，一季度末商业银行超额备付金率为1.65%，至少为2011年以来季度最低值。

盈利方面，数据显示，一季度商业银行净息差为2.03%，较去年四季度的2.22%下降19个基点；资产利润率为1.07%，资本利润率为14.77%。

中国银监会副主席王兆星此前称，今年将加强和补齐金融监管制度及规则的短板，填补金融规则、制度、标准的空白，使所有金融活动、金融风险都在监管范围内；而且银监会要加强与保监会、证监会以及央行的沟通和协调，建立更有效协调配合机制，消除监管真空和监管空白。（完）

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