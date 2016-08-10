中国二季度末商业银行不良率持平于1.75% 拨备覆盖率175.96%

路透北京8月10日 - 中国银监会周三公布数据显示，二季度末商业银行（境内外法人口径）不良贷款率1.75%，与上季末持平，信贷资产质量总体可控；拨备覆盖率为175.96%，较上季末上升0.93个百分点，针对信用风险计提的减值准备较为充足。

银监会网站发布的新闻稿称，二季度末商业银行不良贷款余额14,373亿元人民币，较上季末增加452亿元；关注类贷款余额3.3万亿元，上季末为3.2万亿元。

同时，二季度末人民币超额备付金率2.28%，较上季末上升0.22个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为67.22%，较上季末上升0.21个百分点。

“2016年二季度，银行业进一步完善差别化信贷政策，优化信贷结构，继续加强对‘三农’、小微企业、保障性安居工程等经济社会重点领域和民生工程的金融服务。”银监会表示。

截至二季度末，银行业金融机构涉农贷款和小微贷款同比分别增长8.7%和13.2%；用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比分别增长17.2%和62%，分别高于各项贷款平均增速4.2和49个百分点。

但银行业利润增长继续放缓。截至二季度末，商业银行当年累计实现净利润8,991亿元，同比增长3.17%，较上季下降3.15个百分点。

数据并显示，银行业整体风险抵补能力保持稳定。二季度末商业银行（不含外国银行分行）加权平均核心一级资本充足率为10.69%，较上季末降低0.27个百分点；加权平均资本充足率为13.11%，较上季末降低0.25个百分点。

银监会上月公布初步数据显示，商业银行（境内法人口径）不良贷款率续升至1.81%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至161.3%。（完）

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