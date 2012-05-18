中国商业银行不良贷款余额连续两季上升

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京5月18日电---中国银监会数据显示,此前陷入"暴利"争议的中国商业银行首季盈利继续保持快速增长,实现净利3,260亿元人民币,同比增长23.7%;季末商业银行不良贷款余额亦较去年底上升,为连续两个季度反弹.
中国银行业监督管理委员会网站数据称,截至一季度末商业银行不良贷款余额达4,383亿元人民币,去年底则为4,279亿元.去年首季净利则为2,635亿元.
数据并显示,今年一季度末商业银行不良贷款率为0.9%,较2011年底的1%有所下降;商业银行资本充足率为12.7%,与去年年底持平.
银监会称,截至3月末,商业银行的净息差为2.8%,较上季末2.7%略增;非利息收入占比20.6%,成本收入比为29.5%;累计外汇敞口头寸比例为4.2%,上季末为4.6%.
因坐享"高利差"之嫌,中国银行业远超行业平均利润增长水平的丰厚盈利备受争议.2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币,较上年增长36.34%.
不良贷款分机构指标显示,截止3月末,大型商业银行的不良贷款率为1%,股份制商业银行为0.6%,城市商业银行为0.8%,农村商业银行为1.5%,外资银行为0.5%.
商业银行包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行.除上述商业银行外,银行业金融机构还包括国家开发银行、进出口银行和农业发展银行,农村合作银行,城市信用社,农村信用社,邮储银行等.(完)
欲了解更多详情,请点选银监会网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。