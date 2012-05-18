中国商业银行不良贷款余额连续两季上升

路透北京5月18日电---中国银监会数据显示,此前陷入"暴利"争议的中国商业银行首季盈利继续保持快速增长,实现净利3,260亿元人民币,同比增长23.7%;季末商业银行不良贷款余额亦较去年底上升,为连续两个季度反弹.

中国银行业监督管理委员会网站数据称,截至一季度末商业银行不良贷款余额达4,383亿元人民币,去年底则为4,279亿元.去年首季净利则为2,635亿元.

数据并显示,今年一季度末商业银行不良贷款率为0.9%,较2011年底的1%有所下降;商业银行资本充足率为12.7%,与去年年底持平.

银监会称,截至3月末,商业银行的净息差为2.8%,较上季末2.7%略增;非利息收入占比20.6%,成本收入比为29.5%;累计外汇敞口头寸比例为4.2%,上季末为4.6%.

因坐享"高利差"之嫌,中国银行业远超行业平均利润增长水平的丰厚盈利备受争议.2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币,较上年增长36.34%.

不良贷款分机构指标显示,截止3月末,大型商业银行的不良贷款率为1%,股份制商业银行为0.6%,城市商业银行为0.8%,农村商业银行为1.5%,外资银行为0.5%.

商业银行包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行.除上述商业银行外,银行业金融机构还包括国家开发银行、进出口银行和农业发展银行,农村合作银行,城市信用社,农村信用社,邮储银行等.(完)

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--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

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