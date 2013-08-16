中国证监会正积极推进商业银行参与国债期货的制度安排--发言人

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月16日 - 中国证监会周五表示，商业银行参与国债期货的有关制度安排正在积极推进中，目前进展顺利。但未明确国债期货的具体推出时间。
“证监会正在会同有关各方，积极推动各个类型的机构投资者有序参与国债期货交易，包括商业银行和保险机构等，”证监会发言人在例行记者会上表示。
他并称，商业银行虽然是国债现货市场的最主要持有方，但从国债现货的交易活跃度看，证券公司等机构投资者及个人投资者也是国债现货市场流动性的主要提供方，其交易意愿强烈，这些投资者也将是国债期货市场流动性的主要提供者。
至于此前市场揣测颇多的国债期货上市时间，证监会发言人应询时仍拒绝给出具体时间表，仅表示相关技术准备工作还在有序推进中。
中国证监会在7月时批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需两个月左右。
该发言人还否认了有关9月起将在部分板块实施“T+0”交易的传闻，重申证监会对于“T+0”交易的口径无变化。
证监会在上月的记者会上表示，推出A股“T+0”交易不存在法律障碍，对市场发展具有积极意义，证监会将予以深入研究，但目前还没有相关时间表。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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