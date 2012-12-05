中国加大对边境经济合作区基础设施建设贷款贴息支持力度--商务部

路透北京12月5日电---中国商务部等六部门日前出台政策措施,包括加大对边境经济合作区符合条件的基础设施建设贷款贴息支持力度等十项,以鼓励和支持中国边境经济合作区发展.

新华社周三稍晚报导称,措施还包括设在西部地区边境经济合作区内的鼓励类产业企业,在2020年底前减按15%的税率徵收企业所得税;赋予边境经济合作区对外商投资道路运输(旅客运输)、国际货运代理、批发等行业的审核管理权限.

此外,还就土地管理、海关特殊 监管、劳务合作和工程承包以及人员往来便利化等方面提出了鼓励政策和支持措施.

报导称,商务部日前规划提出,"十二五"(2011-2015)期间边境合作区总体发展目标为:地区生产总值年均增长20% ,2015年末达到980亿元人民币;实际利用外资年均增长14%,达到8亿美元;税收收入年均增长17%,达到90亿元;人均地区生产总值达到33万元.

商务部数据显示,2011年中国边境经济合作区共实现地区生产总值433亿元,工业总产值567亿元,进出口总额143亿美元,实际利用外资金额5.6亿美元.(完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

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