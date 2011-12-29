中国明年将开放台湾居民在大陆九省市申请设立个体户

路透北京12月29日电---为鼓励台湾居民到大陆投资创业,中国国务院台湾事务办公室表示,自2012年1月1日起,大陆将开放台湾居民在九个省市申请设立个体工商户,开放的行业为餐饮及零售业.

新闻发言人杨毅周三在新闻发布会上并称,根据中国发改委日前发布的"平潭综合实验区总体发展规划",平潭综合实验区内台企可发行人民币债券.该区位於台湾海峡中北部,是大陆距台湾本岛最近的地区.

杨毅补充,台湾居民申请设立个体工商户的具体登记办法将由国家工商总局另行公布.首批开放的省市为北京、上海、广东、福建、江苏、浙江、湖北、四川、重庆九个省市.

发改委于稍早前正式发布了"平潭综合实验区总体发展规划",在通关模式、财税支持、金融市场、对台合作、土地配套等方面赋予平潭更加特殊及优惠的政策.其中包括实行海关特殊监管模式,对从境外进入平潭与生产有关的货物给予免税或保税.

上海证券报报导称,平潭综合实验区管委会主任龚清概透露,该区去年完成投资近100亿元人民币,今年1-11月已完成270亿元,明年计划完成投资600亿元,力争三年内完成投资1,000亿元.(完)

--发稿 苏丹; 审校 林高丽

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