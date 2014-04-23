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中国财经 | 2014年 4月 23日 星期三 12:22 BJT

中国3月末商业原油库存环比下降2.9%--新华OGP

路透北京4月23日 - 新华OGP周三称，中国3月末商业原油库存环比下降2.9%，3月末成品油库存环比下降2.1%。

新华OGP并未提供具体库存规模。

中国政府很少披露商业或战略石油储备情况，所以难以估算中国的实际需求。（完）

(编译 李文科; 审校 黄凯)

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